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В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19

Работа бань, бассейнов и спортзалов приостанавливается со вторника в Турции из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране, допуск граждан в торговые центры... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:07

2020-11-30T20:07

2020-11-30T22:40

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АНКАРА, 30 ноя - РИА Новости. Работа бань, бассейнов и спортзалов приостанавливается со вторника в Турции из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране, допуск граждан в торговые центры будет ограничен, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнется со следующего месяца. Мы уже заказали 50 миллионов доз вакцин", - добавил турецкий лидер.Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. В субботу число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, в воскресенье от COVID-19 умерли 185 человек, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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