https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586939176.html

Комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Комитет Совета Федерации по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:49

2020-11-30T12:49

2020-11-30T12:49

антон силуанов

алексей кудрин

urals

совет федерации рф

опек

экономика

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Елена Перминова.Сенаторы рассмотрят документ 2 декабря, представят документ министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, расходов - с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.На 2021 год было смягчено бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов - полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3 за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния."Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022 году и 2,4 триллиона в 2023 году.На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложено в проект бюджета 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022 года - 12,638 триллиона, 2023 года - 13,474 триллиона. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023 году все приобретенное за год зачислится в фонд.Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022 году и 132,822 триллиона в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586430889.html

https://ria.ru/20201120/pensiya-1585544140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, алексей кудрин, urals, совет федерации рф, опек, экономика