В Армении возбудили дело из-за переброски боевиков в Карабах
16:00 30.11.2020 (обновлено: 16:29 30.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье "финансирование терроризма" после обвинений в адрес Турции в переброске в Азербайджан боевиков террористических организаций для участия в военных действиях во время эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
По данным армянской прокуратуры, "для осуществления террористической деятельность в Армении и Карабахе... ответственные должностные лица военно-политического руководства Турции… предоставили соответствующие финансовые средства, а также оружие и боеприпасы международным террористическим группировкам "Султан Сулейман Шах/Аль-Амшат", "Сукур", "Аль-Хамзат", "Султан Мурад", выбрали среди членов группировок наемников-террористов, чтобы обеспечить их беспрепятственный переход через границу Сирии и Турции на территорию Азербайджана".
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"С 27 сентября более 2 тысяч наемников группировок "Султан Сулейман Шах/Аль-Амшат" и "Султан Мурад" были задействованы в составе ВС Азербайджана в заранее спланированных, скоординированных и целенаправленных военных действиях против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). На основании вышеизложенного в центральной военной прокуратуре Армении возбуждено новое уголовное дело по статье "финансирование терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", - говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.