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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201130/bezhentsy-1586984702.html
В Карабах за сутки вернулись 1699 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 1699 беженцев
За сутки в Карабах при содействии миротворцев вернулись без малого 1,7 тысячи беженцев, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:42
2020-11-30T15:51
игорь конашенков
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в Карабах при содействии миротворцев вернулись без малого 1,7 тысячи беженцев, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев", - заявил Конашенков.Российские миротворцы помогают ремонтным бригадам в восстановлении ЛЭП, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За сутки восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 километров газопровода, более 1,5 метров линий связи и две трансформаторные подстанции.
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армения
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игорь конашенков, армения, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

В Карабах за сутки вернулись 1699 беженцев

15:42 30.11.2020 (обновлено: 15:51 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в Карабах при содействии миротворцев вернулись без малого 1,7 тысячи беженцев, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев", - заявил Конашенков.
Российские миротворцы помогают ремонтным бригадам в восстановлении ЛЭП, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За сутки восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 километров газопровода, более 1,5 метров линий связи и две трансформаторные подстанции.
Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковАрменияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
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