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В Карабах за сутки вернулись 1699 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 1699 беженцев
За сутки в Карабах при содействии миротворцев вернулись без малого 1,7 тысячи беженцев, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:42
2020-11-30T15:42
2020-11-30T15:51
игорь конашенков
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в Карабах при содействии миротворцев вернулись без малого 1,7 тысячи беженцев, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев", - заявил Конашенков.Российские миротворцы помогают ремонтным бригадам в восстановлении ЛЭП, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За сутки восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 километров газопровода, более 1,5 метров линий связи и две трансформаторные подстанции.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
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игорь конашенков, армения, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире