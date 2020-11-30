Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
21:31 30.11.2020 (обновлено: 09:50 01.12.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены.
Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не придерживались действующих ограничений. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.
"Все требования, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены, все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На нашем концерте не было билетов без мест и не было танцевального партера, все зрители сидели на своих местах на трибунах", — сказал Баста в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Instagram.
Вакуленко отметил, что зрителям на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры.
По его мнению, прошедшее мероприятие "встало комом в горле" у других организаторов, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.
"Наш концерт продемонстрировал, что при тщательной подготовке проводить концерты и дарить людям праздник в Санкт-Петербурге можно и нужно", — сказал музыкант.