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Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:31
2020-12-01T09:50
культура
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены.Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не придерживались действующих ограничений. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.Вакуленко отметил, что зрителям на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры.По его мнению, прошедшее мероприятие "встало комом в горле" у других организаторов, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург

Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте

21:31 30.11.2020 (обновлено: 09:50 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Баста
Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены.
Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не придерживались действующих ограничений. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.

"Все требования, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены, все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На нашем концерте не было билетов без мест и не было танцевального партера, все зрители сидели на своих местах на трибунах", — сказал Баста в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Вакуленко отметил, что зрителям на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры.
По его мнению, прошедшее мероприятие "встало комом в горле" у других организаторов, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.
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"Наш концерт продемонстрировал, что при тщательной подготовке проводить концерты и дарить людям праздник в Санкт-Петербурге можно и нужно", — сказал музыкант.

 
КультураРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Баста (Василий Вакуленко)Санкт-Петербург
 
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