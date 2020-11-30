https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте

Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте

Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:31

2020-11-30T21:31

2020-12-01T09:50

культура

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены.Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не придерживались действующих ограничений. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.Вакуленко отметил, что зрителям на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры.По его мнению, прошедшее мероприятие "встало комом в горле" у других организаторов, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург