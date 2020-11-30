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В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь порох в детском клубе
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь порох в детском клубе
Красногвардейский районный суд Петербурга поместил под стражу местную жительницу, которая пыталась поджечь банку с порохом в помещении детской секции боевых... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:55
2020-11-30T17:55
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Петербурга поместил под стражу местную жительницу, которая пыталась поджечь банку с порохом в помещении детской секции боевых искусств, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Следствие утверждает, что 27 ноября Светлана Вимба в помещении секции боевых искусств "Дзюдо" спортивного клуба "Кедр" начала подогревать зажигалкой дно банки, в которой находилась механическая смесь дымного и бездымного пороха."Тридцатого ноября Вимба предъявлено обвинение. Вину она не признала, от дачи показаний отказалась... Вимба обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Суд удовлетворил ходатайство взятии под стражу", - сообщили в пресс-службе судов.Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что ранее в отношении Вимба было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), и в рамках него избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время женщину проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь порох в детском клубе

17:55 30.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Петербурга поместил под стражу местную жительницу, которая пыталась поджечь банку с порохом в помещении детской секции боевых искусств, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Следствие утверждает, что 27 ноября Светлана Вимба в помещении секции боевых искусств "Дзюдо" спортивного клуба "Кедр" начала подогревать зажигалкой дно банки, в которой находилась механическая смесь дымного и бездымного пороха.
"Тридцатого ноября Вимба предъявлено обвинение. Вину она не признала, от дачи показаний отказалась... Вимба обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Суд удовлетворил ходатайство взятии под стражу", - сообщили в пресс-службе судов.
Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что ранее в отношении Вимба было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), и в рамках него избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время женщину проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.
Невский районный суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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