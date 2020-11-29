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В Ленинградской области прогремел взрыв в жилом доме

В Ленинградской области прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошел в однокомнатной квартире в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области, причины произошедшего устанавливаются, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T23:50

2020-11-29T23:50

2020-11-30T08:19

александр дрозденко

ленинградская область

всеволожск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в однокомнатной квартире в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области, причины произошедшего устанавливаются, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в микрорайоне Южный во Всеволожске. В 12-этажном доме на последнем этаже горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Как сообщал ряд СМИ, причиной пожара могла стать детонация газового баллона."На улице Добровольского, 22 в жилом доме на 12-ом этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв неустановленной причины. Предварительно взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире 204, возгорание 10 квадратных метров ликвидировано. В квартире 204 повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии, между квартирами 203 и 204 межквартирная перегородка, квартира 205 - трещины на межкомнатных перегородках. На месте происшествия работают спасатели, погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружено", - написал Дрозденко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В настоящее время причина взрыва устанавливается.По его словам, за медицинской помощью, по предварительной информации, обратились несколько жильцов."Проводится доследственная проверка по факту хлопка в квартире многоквартирного дома по улице Добровольского в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба областного управления СК.

https://ria.ru/20201125/vzryv-1586201058.html

ленинградская область

всеволожск

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александр дрозденко, ленинградская область, всеволожск, происшествия