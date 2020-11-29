В Ленинградской области прогремел взрыв в жилом доме
23:50 29.11.2020 (обновлено: 08:19 30.11.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в однокомнатной квартире в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области, причины произошедшего устанавливаются, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в микрорайоне Южный во Всеволожске. В 12-этажном доме на последнем этаже горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Как сообщал ряд СМИ, причиной пожара могла стать детонация газового баллона.
"На улице Добровольского, 22 в жилом доме на 12-ом этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв неустановленной причины. Предварительно взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире 204, возгорание 10 квадратных метров ликвидировано. В квартире 204 повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии, между квартирами 203 и 204 межквартирная перегородка, квартира 205 - трещины на межкомнатных перегородках. На месте происшествия работают спасатели, погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружено", - написал Дрозденко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время причина взрыва устанавливается.
По его словам, за медицинской помощью, по предварительной информации, обратились несколько жильцов.
"Проводится доследственная проверка по факту хлопка в квартире многоквартирного дома по улице Добровольского в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба областного управления СК.
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