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В Старой Ладоге впервые за 100 лет покажут череп древнего человека
В Старой Ладоге впервые за 100 лет покажут череп древнего человека
В Староладожской крепости начала работу выставка, где можно увидеть череп неолитического человека, старинные украшения и другие исторические артефакты. Всего в... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T08:00
2020-11-29T08:00
2020-11-29T08:00
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Староладожской крепости начала работу выставка, где можно увидеть череп неолитического человека, старинные украшения и другие исторические артефакты. Всего в экспозицию на территории Старой Ладоги вошло более 3,5 тысячи предметов. Гости могут увидеть картографические и изобразительные материалы с помощью современного мультимедийного оборудования, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.Выставка проходит в открывшейся после реставрации Стрелочной башне Староладожской крепости.Экспозиция разделена на несколько исторических периодов. Посетитель начинает осмотр экспозиции с эпохи неолита. Коллекция состоит из предметов, собранных геологом Александром Иностранцевым во время реконструкции ладожских каналов: украшения, фрагменты керамических сосудов, орудия из кости, рога, кремня и местных пород камня. Самый интересный экспонат выставки – череп неолитического человека, он выставляется впервые за последние 100 лет.Сообщается, что ремонтно-реставрационные работы на территории крепости в Старой Ладоге начались в 2013 году за счет средств бюджета области.Одним из первых восстановили прясло – участок крепостной стены между двумя башнями – с северо-западной стороны, придав ему исторический облик XVII века. В нижних частях стен, а также в печурах подошвенных бойниц сохранилась подлинная кладка XV века, а на внутренней поверхности прясла сохранился фрагмент облицовки более раннего периода.
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россия, хорошие новости, старая ладога, александр дрозденко, ленинградская область
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Староладожской крепости начала работу выставка, где можно увидеть череп неолитического человека, старинные украшения и другие исторические артефакты. Всего в экспозицию на территории Старой Ладоги вошло более 3,5 тысячи предметов. Гости могут увидеть картографические и изобразительные материалы с помощью современного мультимедийного оборудования, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Выставка проходит в открывшейся после реставрации Стрелочной башне Староладожской крепости.
Экспозиция разделена на несколько исторических периодов. Посетитель начинает осмотр экспозиции с эпохи неолита. Коллекция состоит из предметов, собранных геологом Александром Иностранцевым во время реконструкции ладожских каналов: украшения, фрагменты керамических сосудов, орудия из кости, рога, кремня и местных пород камня. Самый интересный экспонат выставки – череп неолитического человека, он выставляется впервые за последние 100 лет.
"В Стрелочной башне мы произвели масштабную реставрацию, подняв ее с фундамента. Сейчас здесь расположилась великолепная экспозиция, которой позавидует даже Великий Новгород. В ней есть единственные в России экспонаты. Сейчас мы готовимся продолжить реставрацию крепости. В частности, необходимо восстановить береговые укрепления", – сказал глава региона Александр Дрозденко.
Сообщается, что ремонтно-реставрационные работы на территории крепости в Старой Ладоге начались в 2013 году за счет средств бюджета области.
Одним из первых восстановили прясло – участок крепостной стены между двумя башнями – с северо-западной стороны, придав ему исторический облик XVII века. В нижних частях стен, а также в печурах подошвенных бойниц сохранилась подлинная кладка XV века, а на внутренней поверхности прясла сохранился фрагмент облицовки более раннего периода.