https://ria.ru/20201129/vulkan-1586813093.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:19

2020-11-29T10:19

2020-11-29T10:24

евразия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

василий ключевский

камчатский край

усть-камчатский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноя - РИА Новости. Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС.Ранее пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала, что извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября 2020 года. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.Отмечается, что исполину по-прежнему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.В спасательном ведомстве отмечают, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах 500-3600 метров расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

https://ria.ru/20201022/aktivnost-1580935943.html

евразия

камчатский край

усть-камчатский район

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евразия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий ключевский, камчатский край, усть-камчатский район, происшествия