Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров
10:19 29.11.2020 (обновлено: 10:24 29.11.2020)
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноя - РИА Новости. Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала, что извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября 2020 года. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.
"Днём 29 ноября 2020 года на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевского. Высота пеплового столба составила шесть тысяч метров при высоте самого исполина 4750 метров. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполину по-прежнему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
В спасательном ведомстве отмечают, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах 500-3600 метров расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.