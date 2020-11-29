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Ситуация в Нагорном Карабахе
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В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
В Степанакерт прибыло более 60 военных медиков из России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T05:04
2020-11-29T09:06
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
ил-76
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Степанакерт прибыло более 60 военных медиков из России, сообщили в Минобороны.В состав первого подразделения вошли военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.Врачей перебросили из Хабаровска в Ереван военно-транспортными самолетами Ил-76, а в Степанакерт они отправились в составе колонны техники в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.В Минобороны добавили, что российские военные уже помогли восстановить в Степанакерте работу общественного транспорта и наладить дорожное движение."Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры", — отметили в ведомстве.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
https://ria.ru/20201128/krabakh-1586483194.html
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россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, ил-76, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, хабаровск, сша, в мире

В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей

05:04 29.11.2020 (обновлено: 09:06 29.11.2020)
 
© Фото : Минобороны РоссииПервые подразделения медицинского отряда специального назначения в Степанакерте
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Степанакерт прибыло более 60 военных медиков из России, сообщили в Минобороны.

"Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению", — говорится в сообщении.

В состав первого подразделения вошли военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Врачей перебросили из Хабаровска в Ереван военно-транспортными самолетами Ил-76, а в Степанакерт они отправились в составе колонны техники в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.
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В Минобороны добавили, что российские военные уже помогли восстановить в Степанакерте работу общественного транспорта и наладить дорожное движение.
"Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры", — отметили в ведомстве.
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
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