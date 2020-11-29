В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
05:04 29.11.2020 (обновлено: 09:06 29.11.2020)
© Фото : Минобороны РоссииПервые подразделения медицинского отряда специального назначения в Степанакерте
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Степанакерт прибыло более 60 военных медиков из России, сообщили в Минобороны.
"Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению", — говорится в сообщении.
В состав первого подразделения вошли военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Врачей перебросили из Хабаровска в Ереван военно-транспортными самолетами Ил-76, а в Степанакерт они отправились в составе колонны техники в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.
В Минобороны добавили, что российские военные уже помогли восстановить в Степанакерте работу общественного транспорта и наладить дорожное движение.
"Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры", — отметили в ведомстве.
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.