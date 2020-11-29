https://ria.ru/20201129/vrachi-1586799896.html

В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей

В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей

В Степанакерт прибыло более 60 военных медиков из России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T05:04

2020-11-29T05:04

2020-11-29T09:06

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

ил-76

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Степанакерт прибыло более 60 военных медиков из России, сообщили в Минобороны.В состав первого подразделения вошли военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.Врачей перебросили из Хабаровска в Ереван военно-транспортными самолетами Ил-76, а в Степанакерт они отправились в составе колонны техники в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.В Минобороны добавили, что российские военные уже помогли восстановить в Степанакерте работу общественного транспорта и наладить дорожное движение."Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры", — отметили в ведомстве.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20201128/krabakh-1586483194.html

https://ria.ru/20201128/razminirovanie-1586749444.html

россия

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хабаровск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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