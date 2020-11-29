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Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T04:14
2020-11-29T08:15
елена саратцева
россия
роскачество
евразийский экономический союз
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
общество
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Раскрыт способ опознать опасную воду в бутылках
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Сигнал насторожиться – негерметично закрытая бутылка. Важен материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считает темная стеклянная бутылка. Из полимерной упаковки в воду при нагревании могут попасть вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может "зацвести". Бывает как поддельная, так и просто бесполезная вода – если производитель пытается ввести производителя в заблуждение по поводу ее свойств. По словам Саратцевой, маркировка должна содержать слово "природная" — оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана. На информационном ресурсе Росаккредитации можно найти декларацию на питьевую воду — если она есть, скорее всего, товар не является подделкой. На некоторые виды воды, например, минеральную и лечебную, нужен сертификат ЕАЭС.
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елена саратцева, россия, роскачество, евразийский экономический союз, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), общество

Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках

04:14 29.11.2020 (обновлено: 08:15 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВода
Вода - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Прежде всего, не следует пить воду с нехарактерным цветом и неприятным запахом. Скорее всего, такая вода испортилась и в ней превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ", — объясняет эксперт.

Сигнал насторожиться – негерметично закрытая бутылка. Важен материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считает темная стеклянная бутылка. Из полимерной упаковки в воду при нагревании могут попасть вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может "зацвести".
Бывает как поддельная, так и просто бесполезная вода – если производитель пытается ввести производителя в заблуждение по поводу ее свойств. По словам Саратцевой, маркировка должна содержать слово "природная" — оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана.
На информационном ресурсе Росаккредитации можно найти декларацию на питьевую воду — если она есть, скорее всего, товар не является подделкой. На некоторые виды воды, например, минеральную и лечебную, нужен сертификат ЕАЭС.
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Елена СаратцеваРоссияРоскачествоЕвразийский экономический союзФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Общество
 
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