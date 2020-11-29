https://ria.ru/20201129/voda-1586795921.html

Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках

Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках

Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T04:14

2020-11-29T04:14

2020-11-29T08:15

елена саратцева

россия

роскачество

евразийский экономический союз

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

общество

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Раскрыт способ опознать опасную воду в бутылках

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Сигнал насторожиться – негерметично закрытая бутылка. Важен материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считает темная стеклянная бутылка. Из полимерной упаковки в воду при нагревании могут попасть вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может "зацвести". Бывает как поддельная, так и просто бесполезная вода – если производитель пытается ввести производителя в заблуждение по поводу ее свойств. По словам Саратцевой, маркировка должна содержать слово "природная" — оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана. На информационном ресурсе Росаккредитации можно найти декларацию на питьевую воду — если она есть, скорее всего, товар не является подделкой. На некоторые виды воды, например, минеральную и лечебную, нужен сертификат ЕАЭС.

https://ria.ru/20201031/kuler-1582395518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена саратцева, россия, роскачество, евразийский экономический союз, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), общество