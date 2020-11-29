https://ria.ru/20201129/shoygu-1586859434.html
Шойгу ответил на призыв Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы
Шойгу ответил на призыв Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы
Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал высказывание своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:31
2020-11-29T18:31
2020-11-30T02:42
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
мария захарова
сергей шойгу
германия
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал высказывание своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России.В среду во время выступления в Бундестаге она обратилась с призывом поддерживать значительные расходы на оборону. Она отметила, что такой подход мог бы помочь Европе вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы". Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Россия модернизировала свои вооруженные силы и что ее угроза "стала еще более явственной".Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в этом году в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских лиц. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать. Он отметил, что некоторые зарубежные политики пытаются общаться с Россией свысока."Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить", - сказал глава военного ведомства, добавил, что Россия находится "в другой школе" с "другим директором"."Признак зависимости"Накануне заявление Крамп-Карренбауэр также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Берлин обладает "не своей силой".Дипломат напомнила, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что "говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ"."Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция — швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила она.
https://ria.ru/20201125/germaniya-1586299925.html
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, мария захарова, сергей шойгу, германия, в мире
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу
раскритиковал высказывание своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России.
В среду во время выступления в Бундестаге
она обратилась с призывом поддерживать значительные расходы на оборону. Она отметила, что такой подход мог бы помочь Европе вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы". Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Россия модернизировала свои вооруженные силы и что ее угроза "стала еще более явственной".
Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в этом году в Черном море
нашли затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских лиц. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать. Он отметил, что некоторые зарубежные политики пытаются общаться с Россией свысока.
"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить", - сказал глава военного ведомства, добавил, что Россия находится "в другой школе" с "другим директором".
"Признак зависимости"
Накануне заявление Крамп-Карренбауэр также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Берлин обладает "не своей силой".
Дипломат напомнила, что в Германии
расположен крупнейший после Японии
американский зарубежный контингент, что "говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ".
"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция — швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила она.