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Шойгу ответил на призыв Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы
Шойгу ответил на призыв Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы
Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал высказывание своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:31
2020-11-30T02:42
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
мария захарова
сергей шойгу
германия
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал высказывание своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России.В среду во время выступления в Бундестаге она обратилась с призывом поддерживать значительные расходы на оборону. Она отметила, что такой подход мог бы помочь Европе вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы". Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Россия модернизировала свои вооруженные силы и что ее угроза "стала еще более явственной".Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в этом году в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских лиц. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать. Он отметил, что некоторые зарубежные политики пытаются общаться с Россией свысока."Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить", - сказал глава военного ведомства, добавил, что Россия находится "в другой школе" с "другим директором"."Признак зависимости"Накануне заявление Крамп-Карренбауэр также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Берлин обладает "не своей силой".Дипломат напомнила, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что "говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ"."Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция — швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила она.
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, мария захарова, сергей шойгу, германия, в мире

Шойгу ответил на призыв Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы

18:31 29.11.2020 (обновлено: 02:42 30.11.2020)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал высказывание своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России.
В среду во время выступления в Бундестаге она обратилась с призывом поддерживать значительные расходы на оборону. Она отметила, что такой подход мог бы помочь Европе вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы". Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Россия модернизировала свои вооруженные силы и что ее угроза "стала еще более явственной".
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 17:05
В Германии заявили о "более явственной угрозе" со стороны России
Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в этом году в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских лиц. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать. Он отметил, что некоторые зарубежные политики пытаются общаться с Россией свысока.
"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить", - сказал глава военного ведомства, добавил, что Россия находится "в другой школе" с "другим директором".

"Признак зависимости"

Накануне заявление Крамп-Карренбауэр также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Берлин обладает "не своей силой".
Дипломат напомнила, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что "говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ".
"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция — швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила она.
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РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрМария ЗахароваСергей ШойгуГерманияВ мире
 
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