Шнуров удивился выступлению команды Гагариной на шоу "Голос"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Наставник Сергей Шнуров в эфире шоу "Голос" Первом канале эмоционально отреагировал на выступление подопечных Полины Гагариной.
Участники телепроекта Александра Славгородская и Кирилл Суслов исполнили композицию "Аlways On My Mind". Во время очередного проигрыша Славгородская сыграла на скрипке, на что не мог не обратить внимание Шнуров. Он признался, что этот момент заставил его предаться приятным воспоминаниям.
"Я в 1995 году в Санкт-Петербурге ходил на группу Pet Shop Boys, и она исполняла ровно эту же песню. В течение всего концерта бегала темная танцовщица, очень классно танцевала, по-женски двигалась. <…> В итоге эта дама скидывает с себя платье и оказывается мужиком. Когда Вы взяли скрипку, я подумал: "Ничего себе, меня опять удивляют!" — заявил музыкант.
Остальные члены жюри также высоко оценили выступление команды Гагариной
"Любовная история Полины Гагариной — я бы так назвал все выступления команды — продолжает радовать глаз", — признался Валерий Сюткин.
Артист пошутил, что Гагарина так точно подбирает пары, что могла бы "открыть брачное агентство".
"В программе "Давай поженимся", кстати, место освободилось", — сыронизировал Шнуров.
"Красота", — коротко выразил свои чувства Баста.