Шнуров удивился выступлению команды Гагариной на шоу "Голос"

"Я в 1995 году в Санкт-Петербурге ходил на группу Pet Shop Boys, и она исполняла ровно эту же песню. В течение всего концерта бегала темная танцовщица, очень классно танцевала, по-женски двигалась. <…> В итоге эта дама скидывает с себя платье и оказывается мужиком. Когда Вы взяли скрипку, я подумал: "Ничего себе, меня опять удивляют!" — заявил музыкант.