https://ria.ru/20201129/shkolnitsa-1586838205.html

Шойгу сравнил главу Минобороны Германии со школьницей младших классов

Шойгу сравнил главу Минобороны Германии со школьницей младших классов

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, как надо разговаривать с Россией. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:49

2020-11-29T14:49

2020-11-29T15:44

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, как надо разговаривать с Россией.Выступая в Бундестаге 25 ноября, она призвала правительство поддерживать оборонные расходы на высоком уровне, чтобы Европа могла вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы". Как пояснила Крамп-Карренбауэр, это связано с тем, что "российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной".Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в этом году в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских лиц. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.Ее выступление прокомментировали и в МИД. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова накануне указала, что Германия находится в позиции зависимой страны. Как подчеркнула дипломат, это не ее вывод, а признание самой Крамп-Карренбауэр, заявившей, что ФРГ в военной сфере несостоятельна без США. Захарова также напомнила, что в Германии расположен крупнейший после Японии зарубежный американский военный контингент.

https://ria.ru/20201128/germaniya-1586793915.html

https://ria.ru/20201115/putin-1584724271.html

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россия, минобороны германии, сергей шойгу, германия, в мире