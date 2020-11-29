СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
04:12 29.11.2020 (обновлено: 08:15 29.11.2020)
"Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид", — говорится в сообщении службы в фейсбуке.
Утверждается, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис. Тогда на территории Украины, по данным переписи, проживало 29 миллиона человек, что примерно соответствовало численности населения 1926 года. При этом демографы ожидали, что в 1937 в УССР будут проживать 35 миллионов человек.
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В СБУ считают, что авторов "правдивых данных" о численности населения, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "искусственно заниженных и извращенных цифрах" и расстреляли.
В сообщении СБУ не говорится, каким образом советское руководство якобы принимало участие в "геноциде" украинцев. Кроме того, не уточняется, проверена ли достоверность информации, представленной Квиткиным.
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Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
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