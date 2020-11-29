https://ria.ru/20201129/protest-1586877917.html

Во Франции почти 100 полицейских пострадали во время акций протеста

Во Франции почти 100 полицейских пострадали во время акций протеста

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что согласно окончательным подсчетам 98 полицейских и жандармов были ранены в ходе манифестаций, которые прошли в... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T22:22

2020-11-29T22:22

2020-11-29T22:22

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586826977_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_83b5236aa45510436312888f8238995b.jpg

ПАРИЖ, 29 ноя – РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что согласно окончательным подсчетам 98 полицейских и жандармов были ранены в ходе манифестаций, которые прошли в стране в субботу."Итоговая оценка: 98 раненых среди полицейских и жандармов. Я выражаю им свою полную поддержку. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности", - написал Дарманен на своей странице в Twitter.В субботу вечером министр сообщал, что по предварительным данным, 37 правоохранителей получили ранения.Акции протеста против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая фактически ужесточает правила распространения кадров с сотрудниками правоохранительных органов, прошли в 70 городах Франции. Демонстрация, в частности, в Париже сопровождалась масштабными погромами.По информации МВД, более 130 тысяч человек приняли участие в акциях в поддержку свободы информации по всей стране в субботу. Согласно подсчетам организаторов акций, на демонстрации во Франции вышли в несколько раз больше людей - 500 тысяч.Двадцать четвертого ноября Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что введение этой нормы нанесен серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Париж в огне: протестующие поджигают машины и жгут файеры В Париже проходит акция против законопроекта "О глобальной безопасности" 2020-11-29T22:22 true PT0M11S

Столкновения в Париже: мирные протесты переросли в конфликт с полицией Протестуют сегодня и в Париже. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" началась мирно, но через полтора часа после ее старта в полицию полетели бутылки и фейерверки. 2020-11-29T22:22 true PT1M38S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире