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Участники акции в Ереване попросили Россию помочь с возвращением пленных

Участники акции в Ереване попросили Россию помочь с возвращением пленных

Участники шествия в Ереване, инициированного деятелями культуры Армении, передали в посольство России письмо с просьбой о помощи в возвращении пленных и поиске... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:29

2020-11-29T15:29

2020-11-29T15:36

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Участники шествия в Ереване, инициированного деятелями культуры Армении, передали в посольство России письмо с просьбой о помощи в возвращении пленных и поиске без вести пропавших в Карабахе, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.По словам одного из организаторов акции, известного актера Гранта Тохатяна, письма будут переданы и другим посольствам. Он отметил, что первой страной была Россия, так как она "вмешалась в ситуацию". "Это та страна, которая смогла участвовать и продолжает принимать участие в решении вопросов, которыми мы сейчас занимаемся", - сказал Тохатян, выступая перед участниками шествия.В письме, адресованном послу РФ в Ереване Сергею Копыркину, которое зачитал режиссер Мгер Мкртчян, отмечается, что деятели искусства, ученые, спортсмены, представители других сфер деятельности и глубоко обеспокоенные происходящим граждане Армении просят помочь в обмене военнопленными, гражданскими лицами и телами погибших. Отмечается, что о процессе обмена говорится в трехстороннем заявлении о прекращении военных действий, подписанном главами России, Армении и Азербайджана, однако там не указаны сроки и даты."По прошествии более чем двух недель обмен военнопленными так и не был приведен в исполнение, так как азербайджанская сторона постоянно препятствует данному процессу. Обмен же телами осуществляется крайне медленно. Тем временем в интернете периодически появляются видеоматериалы, в которых азербайджанские солдаты пытают, унижают и глумятся как над армянскими военнопленными, так и над мирными гражданами, оказавшимися в заложниках. Мы чрезвычайно встревожены этим и не хотим даже предположить, что может твориться за объективами выключенных камер", - говорится в письме.Его авторы утверждают, что каждая минута промедления - это дополнительные пытки и страдания армянских граждан. "Мы обращаемся к вам (послу России - ред.) с убедительной просьбой вмешаться в происходящее лично, а также донести наше обращение до руководства РФ. Вне всякого сомнения это поможет ускорить процесс возвращения наших пленных военнослужащих и мирных граждан на родину", - отмечается в письме. Участники акции несут фотографии погибших в Карабахе военнослужащих.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, ереван, армения, в мире