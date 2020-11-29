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Пашинян призвал прекратить распри для решения проблем с пленными

Пашинян призвал прекратить распри для решения проблем с пленными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:44

2020-11-29T10:44

2020-11-29T10:44

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести пропавших.По его словам, если взглянуть на эту проблему глазами противоположной стороны, то станет ясно, что ей затягивание этого вопроса позволяет углублять противостояние внутри Армении, которое даже может привести столкновениям, "мини-проявления которых уже были".Премьер также написал, что внутренние разногласия не ускорят решение проблемы. "Решение проблемы ускорится только в одном случае. Если все поймут, что внутренних столкновений по этому поводу не будет", - говорится в сообщении.Он отметил, что в будущем будет прояснено, кто виноват и кто какую ответственность понесет. "Но сейчас нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом. Я в этом убежден", - отметил Пашинян.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире