Пашинян призвал прекратить распри для решения проблем с пленными
"Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию (в стране – ред.), а не усугублять ее. Самым важным сейчас является проблема пленных, без вести пропавших и потенциально укрывшихся (военнослужащих – ред.), которую необходимо решать очень быстро", - написал Пашинян в Facebook.
Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.
Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.
Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.
Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.
В Степанакерте возобновила работу первая школа.
На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.
На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.
"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.
"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.
"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.
"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.
Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.
Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.
В Степанакерте возобновила работу первая школа.
На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.
"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.
"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.