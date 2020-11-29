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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201129/plennye-1586815928.html
Пашинян призвал прекратить распри для решения проблем с пленными
Пашинян призвал прекратить распри для решения проблем с пленными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:44
2020-11-29T10:44
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести пропавших.По его словам, если взглянуть на эту проблему глазами противоположной стороны, то станет ясно, что ей затягивание этого вопроса позволяет углублять противостояние внутри Армении, которое даже может привести столкновениям, "мини-проявления которых уже были".Премьер также написал, что внутренние разногласия не ускорят решение проблемы. "Решение проблемы ускорится только в одном случае. Если все поймут, что внутренних столкновений по этому поводу не будет", - говорится в сообщении.Он отметил, что в будущем будет прояснено, кто виноват и кто какую ответственность понесет. "Но сейчас нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом. Я в этом убежден", - отметил Пашинян.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Пашинян призвал прекратить распри для решения проблем с пленными

10:44 29.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести пропавших.

"Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию (в стране – ред.), а не усугублять ее. Самым важным сейчас является проблема пленных, без вести пропавших и потенциально укрывшихся (военнослужащих – ред.), которую необходимо решать очень быстро", - написал Пашинян в Facebook.

По его словам, если взглянуть на эту проблему глазами противоположной стороны, то станет ясно, что ей затягивание этого вопроса позволяет углублять противостояние внутри Армении, которое даже может привести столкновениям, "мини-проявления которых уже были".
Премьер также написал, что внутренние разногласия не ускорят решение проблемы. "Решение проблемы ускорится только в одном случае. Если все поймут, что внутренних столкновений по этому поводу не будет", - говорится в сообщении.
"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.

Дети в открывшейся школе в Степанакерте
1 из 8

Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.

Церемония открытия школы в Степанакерте
2 из 8

Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Степанакерте возобновила работу первая школа.

Дети на открытии школы в Степанакерте
3 из 8

В Степанакерте возобновила работу первая школа.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Звонок на церемонии открытия школы.

Церемония открытия школы в Степанакерте
4 из 8

Звонок на церемонии открытия школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.

Дети на открытии школы в Степанакерте
5 из 8

На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.

Дети на уроке в открывшейся школе в Степанакерте
6 из 8

"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.

Дети на открытии школы в Степанакерте
7 из 8

"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ученики открывшейся в Степанакерте школы.

Дети в открывшейся школе в Степанакерте
8 из 8

Ученики открывшейся в Степанакерте школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 8

В Степанакерте возобновила работу первая школа.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Звонок на церемонии открытия школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 8

"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Ученики открывшейся в Степанакерте школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Он отметил, что в будущем будет прояснено, кто виноват и кто какую ответственность понесет. "Но сейчас нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом. Я в этом убежден", - отметил Пашинян.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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