Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201127/stepanakert-1586638680.html
"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте
"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики дети снова могут ходить в школу. Первый после долгого перерыва учебный день — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:02
2020-11-27T17:10
ситуация в нагорном карабахе
степанакерт
школа
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586583971_0:33:3071:1760_1400x0_80_0_0_4e0ee52bfb0818157e16e9f02634a568.jpg
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики дети снова могут ходить в школу. Первый после долгого перерыва учебный день — в фотоленте Ria.ru.
степанакерт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586583971_189:0:2920:2048_1400x0_80_0_0_afbf25917103c45c1e3fdfdc06521c33.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
степанакерт, школа, фото, фото

"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте

17:02 27.11.2020 (обновлено: 17:10 27.11.2020)
 
Читать ria.ru в
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики дети снова могут ходить в школу. Первый после долгого перерыва учебный день — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.

Дети в открывшейся школе в Степанакерте
1 из 8

Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.

Церемония открытия школы в Степанакерте
2 из 8

Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Степанакерте возобновила работу первая школа.

Дети на открытии школы в Степанакерте
3 из 8

В Степанакерте возобновила работу первая школа.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Звонок на церемонии открытия школы.

Церемония открытия школы в Степанакерте
4 из 8

Звонок на церемонии открытия школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.

Дети на открытии школы в Степанакерте
5 из 8

На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.

Дети на уроке в открывшейся школе в Степанакерте
6 из 8

"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.

Дети на открытии школы в Степанакерте
7 из 8

"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ученики открывшейся в Степанакерте школы.

Дети в открывшейся школе в Степанакерте
8 из 8

Ученики открывшейся в Степанакерте школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСтепанакертШколаФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния