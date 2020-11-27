https://ria.ru/20201127/stepanakert-1586638680.html

"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте

"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики дети снова могут ходить в школу. Первый после долгого перерыва учебный день — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:02

2020-11-27T17:02

2020-11-27T17:10

ситуация в нагорном карабахе

степанакерт

школа

фото

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В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики дети снова могут ходить в школу. Первый после долгого перерыва учебный день — в фотоленте Ria.ru.

степанакерт

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степанакерт, школа, фото, фото