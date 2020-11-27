"Это первая школа, наши планы большие": учебный день в Степанакерте
Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.
Школы и детские сады в Нагорном Карабахе были закрыты с конца сентября из-за боевых действий.
Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.
Теперь жизнь входит в привычное русло, восстановлению республики помогают российские миротворцы.
В Степанакерте возобновила работу первая школа.
Звонок на церемонии открытия школы.
На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.
На торжественном мероприятии присутствовали представители миротворческой миссии.
"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.
"Это первая школа, наши планы большие", — отметил присутствовавший на церемонии открытия представитель миротворческой миссии.
"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.
"Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты…", — подчеркнул представитель миротворцев.
Ученики открывшейся в Степанакерте школы.