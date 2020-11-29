https://ria.ru/20201129/pensiya-1586801018.html

Эксперт рассказала о новых проверках пенсионеров в 2021 году

Эксперт рассказала о новых проверках пенсионеров в 2021 году

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T06:37

2020-11-29T06:37

2020-11-29T08:12

россия

елена бибикова

людмила иванова

рэу имени г. в. плеханова

сбербанк россии

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с агентством "Прайм" о планах в будущем году проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов.По ее словам, это позволит исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Проверят также место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. Проверка затронет и тех лиц, которые получают российскую пенсию, живя в других странах.Специалист считает, что все эти меры должны позитивно сказаться на состоянии пенсионной системы.Иванова-Швец заключила, что проверки позволят уменьшить число претензий и обращений по пенсионным выплатам.Размер пенсии для комфортной жизниРоссияне приняли участие в совместном опросе сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка и высказались о размере пенсии для комфортной жизни.На наиболее высокий уровень будущих денежных выплат претендуют работники IT-сферы, строители и финансисты. Примерно двадцать процентов сотрудников этих сфер указали в качестве желаемого размера пенсии сумму более 100 тысяч рублей в месяц.От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц на пенсии хотели бы получать 23 процента опрошенных поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики. Наименьшие запросы оказались у работников производства — 30-40 тысяч рублей в месяц.Индексация пенсийЗампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете", что в следующем году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента."То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий повысят с 1 февраля. Социальные пенсии проиндексируют на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера" с 1 апреля.

https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html

https://ria.ru/20201104/pensiya-1582941813.html

https://ria.ru/20201126/pensiya-1586434955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена бибикова, людмила иванова, рэу имени г. в. плеханова, сбербанк россии, совет федерации рф, общество