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Эксперт рассказала о новых проверках пенсионеров в 2021 году
Эксперт рассказала о новых проверках пенсионеров в 2021 году
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T06:37
2020-11-29T08:12
россия
елена бибикова
людмила иванова
рэу имени г. в. плеханова
сбербанк россии
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с агентством "Прайм" о планах в будущем году проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов.По ее словам, это позволит исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Проверят также место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. Проверка затронет и тех лиц, которые получают российскую пенсию, живя в других странах.Специалист считает, что все эти меры должны позитивно сказаться на состоянии пенсионной системы.Иванова-Швец заключила, что проверки позволят уменьшить число претензий и обращений по пенсионным выплатам.Размер пенсии для комфортной жизниРоссияне приняли участие в совместном опросе сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка и высказались о размере пенсии для комфортной жизни.На наиболее высокий уровень будущих денежных выплат претендуют работники IT-сферы, строители и финансисты. Примерно двадцать процентов сотрудников этих сфер указали в качестве желаемого размера пенсии сумму более 100 тысяч рублей в месяц.От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц на пенсии хотели бы получать 23 процента опрошенных поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики. Наименьшие запросы оказались у работников производства — 30-40 тысяч рублей в месяц.Индексация пенсийЗампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете", что в следующем году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента."То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий повысят с 1 февраля. Социальные пенсии проиндексируют на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера" с 1 апреля.
https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html
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россия, елена бибикова, людмила иванова, рэу имени г. в. плеханова, сбербанк россии, совет федерации рф, общество

Эксперт рассказала о новых проверках пенсионеров в 2021 году

06:37 29.11.2020 (обновлено: 08:12 29.11.2020)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с агентством "Прайм" о планах в будущем году проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов.
По ее словам, это позволит исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Проверят также место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. Проверка затронет и тех лиц, которые получают российскую пенсию, живя в других странах.
"После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить", — подчеркнула Иванова-Швец.
Специалист считает, что все эти меры должны позитивно сказаться на состоянии пенсионной системы.
"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные", — заявила она.
Иванова-Швец заключила, что проверки позволят уменьшить число претензий и обращений по пенсионным выплатам.
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Размер пенсии для комфортной жизни

Россияне приняли участие в совместном опросе сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка и высказались о размере пенсии для комфортной жизни.
На наиболее высокий уровень будущих денежных выплат претендуют работники IT-сферы, строители и финансисты. Примерно двадцать процентов сотрудников этих сфер указали в качестве желаемого размера пенсии сумму более 100 тысяч рублей в месяц.
От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц на пенсии хотели бы получать 23 процента опрошенных поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики. Наименьшие запросы оказались у работников производства — 30-40 тысяч рублей в месяц.
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Индексация пенсий

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете", что в следующем году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий повысят с 1 февраля. Социальные пенсии проиндексируют на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера" с 1 апреля.
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РоссияЕлена БибиковаЛюдмила ИвановаРЭУ имени Г. В. ПлехановаСбербанк РоссииСовет Федерации РФОбщество
 
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