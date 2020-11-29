https://ria.ru/20201129/pensii-1586826428.html

Российских пенсионеров захотели проверить на дополнительные доходы

Российских пенсионеров захотели проверить на дополнительные доходы

В следующем году российских пенсионеров ждут проверки на предмет наличия дополнительных доходов. Проверят также место жительства у тех, кто получает "северные... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:00

2020-11-29T13:00

2020-11-29T13:35

людмила иванова

рэу имени г. в. плеханова

пенсионный фонд рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В следующем году российских пенсионеров ждут проверки на предмет наличия дополнительных доходов. Проверят также место жительства у тех, кто получает "северные выплаты", а также тех, кто живет за границей. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В августе Счетная палата провела проверку, которая выявила нарушения с начислением пенсий — как незаконные переплаты, так и недоплаты. Поэтому, как отметила Иванова-Швец, требуется более тщательная проверка правильности выплат пенсий.В первую очередь будут проверять наличие дополнительных доходов. Такие проверки могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты."В этом случае пенсионеру никуда ходить не надо, эти органы могут осуществить такие проверки самостоятельно", — добавила собеседница агентства.У некоторых пенсионеров проверят место жительства. Это касается тех, кто получает повышенные пенсии в северных регионах, а также получающих выплаты по доверенности. В этом случае пенсионер сам должен обратиться в ПФР для подтверждения данных.Затронут проверки и пенсионеров из других стран, если они получают российскую пенсию. Эти люди должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы. По ее словам, проверки приведут к тому, что некоторые получат дополнительные выплаты, а кому-то придется вернуть уже полученные деньги, но претензий после этого будет меньше.Какие нарушения нашли в ПФРОшибки с начислениями пенсий часто приводили к нарушению прав россиян — к такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 год.Главной проблемой эксперты назвали открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Чаще всего это происходит из-за того, что люди ошибаются при заполнении анкет. И если у заявителя на момент назначения пенсии было два или более счета, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них. К необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, вышедших замуж. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов. ПФР регулярно находит и объединяет такие счета, однако недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивает не всегда. Аудиторы выборочно проверили 45 случаев объединения счетов и выявили нарушения в более чем половине из них. В результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей. Еще одна ошибка заключается в том, что ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти пенсионеров, так как информация доходит до фонда с опозданием. В таком случае родственники умерших получали доступ к этим деньгам. Проверка сведений о смерти 40 человек показала, что в трети случаев данные поступили гораздо позже даты смерти. Только в двух территориальных органах ПФР такие переплаты составили 377,035 миллиона рублей, выяснили аудиторы.Какими будут пенсииНа этой неделе Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2021-2023 годы.Как следует из документа, с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 6,3 процента — в 1,7 раза выше ожидаемой инфляции. В 2022 году индексация планируется на уровне 5,9 процента, в 2023-м — 5,6 процента. С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и другие связанные с ними выплаты, — на 2,6 процента. В 2022 году эти пенсии вырастут на 2,6 процента, а в 2023-м — на 0,9 процента.Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии увеличится с 16 209 рублей в 2021 году до 17 736 — в 2023-м. Страховая пенсия по старости вырастет с 17 443 до 19 294 рублей, социальная — с 10 058 до 11 057, накопительная — с 1 018 рублей до 2 012, срочная пенсионная выплата — с 2 101 до 2 510 рублей.

https://ria.ru/20201127/zakonoproekt-1586629017.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/pensiya-1586557959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/pensiya-1586509075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила иванова, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, госдума рф, общество