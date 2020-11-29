Эксперт рассказал, зачем во Франции ужесточили функции полиции
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону "О национальной безопасности"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, ужесточив полицейские функции и защитив их права, взял курс вправо в преддверии президентских выборов в 2020 году, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров, комментируя субботние манифестации в стране, вызванные недовольством статьей закона "О глобальной безопасности", грозящей наказанием за распространение в сети съемки правоохранителей.
В субботу по всей Франции состоялись 70 манифестаций против критикуемой в обществе 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся съемки полицейских и жандармов. МВД сообщало, что более 130 тысяч человек приняли участие в акциях в поддержку свободы информации по всей стране. Согласно подсчетам организаторов акций, на демонстрации в стране вышли в несколько раз больше людей - 500 тысяч.
PARIS: "Liberté! Liberté! Liberté" pic.twitter.com/t4v1p3sBDw— Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 28, 2020
К вечеру манифестации вылились в беспорядки, в ходе которых большая группа агрессивно настроенных молодых людей в чёрном забрасывала камнями и бутылкам полицейских, поджигала машины и урны, громила стёкла в ресторане.
"Среди участников этих акций есть радикальные левые, анархисты, сообщество "Чёрный блок", которое выходит на подобные мероприятия, заранее подготовившись. Цель – крушить, бить, вступать в столкновения с полицейскими, жечь дорогие машины, то есть таким образом наказать буржуазное общество", - объяснил Федоров.
Он напомнил, что манифестанты недовольны статьей закона, которая предусматривает штраф за распространение в интернете фото и видео с полицейскими во время их действий, которые компрометируют полицию. По его словам, на это наложился недавний инцидент с избиением темнокожего музыкального продюсера тремя полицейскими, которое было снято на видео и выложено в сеть.
"Макрон взял курс направо, ужесточая полицейские функции. По-другому он не мог действовать, потому что те ужасные убийства, которые произошли во Франции – накалили обстановку в обществе, это был очередной шок", - отметил Федоров.
Ces images glacent le sang aussi. Époque triste et effrayante. pic.twitter.com/zPwpw4PEnv— Anne Rosencher (@ARosencher) November 28, 2020
Как отметил собеседник агентства, вопросы безопасности и миграции, которые десятилетиями не решались, станут главными проблемами в ходе не только предстоящих во Франции региональных выборов, но и президентских - в 2022 году.
"Вопросы безопасности, борьбы с преступностью и нелегальной иммиграции обострились, нужно принимать решение. В политическом плане для Макрона это правильный ход, так как он перехватывает эту повестку у крайне правых и умеренно правых, тем самым обеспечивая себе поддержку значительной части общества в преддверии выборов. Если он будет и дальше эксплуатировать эту повестку, то значительная часть правого электората может голосовать за него в 2022 году", - резюмировал эксперт.
"Однако это вызвало возмущение либеральной общественности и людей, испытывающих левые взгляды. Но, несмотря на такую реакцию, Макрон просто не мог поступить иначе, не ужесточив вопросы безопасности. В таком контексте надо воспринимать эти манифестации и бои с полицией, которые мы наблюдали вчера", - добавил он.
Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
🔴Nouveaux affrontements en cours comme ici au niveau de la rue de la Bastille. Les forces de l’ordre reçoivent de nombreux projectiles et doivent charger. #StopLoiSecuriteGlobale #Paris #MarcheDesLibertes #France pic.twitter.com/6Dvs2ssMiT— Charles Baudry (@CharlesBaudry) November 28, 2020