https://ria.ru/20201129/kronshtadt-1586845035.html

В Кронштадте построят комплекс для военно-морских салонов

В Кронштадте построят комплекс для военно-морских салонов

Строительство выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, начнется в следующем году в парке "Патриот" в Кронштадте, сообщил президент... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:52

2020-11-29T15:52

2020-11-29T15:52

кронштадт

патриот

денис мантуров

русское географическое общество

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, начнется в следующем году в парке "Патриот" в Кронштадте, сообщил президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым доложили президенту предложения о создании там большого выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны. Главный военно-морской салон в том числе. Это предложение поддержано, и строительство этого комплекса начнется в следующем году вместе с министерством промышленности", - сказал Шойгу.По его словам, планы развития парка "грандиозные".По его словам, в Кронштадте будет создан большой научный образовательный центр, где будет расположен учебный и научный флот. "И мы хотим, конечно, там создать большой музейный комплекс, в котором будет представлена первая подводная лодка, мы сейчас придумаем, как перевезти ее. Там будут исторические суда, самолеты, для этого делается много и очень талантливыми людьми", - рассказал Шойгу.Он рассказал, что большое внимание будет уделено фортам. "Там как раз большую работу ведет в том числе РГО. Еще много людей молодых, дерзких, которые хотят сделать это большим центром притяжения граждан нашей страны для изучения нашей истории и нашего флота, и, конечно, форты - это отдельная история", - пояснил он. По словам президента РГО, туда привлечены лучшие художники и лучшие скульпторы.По его словам, в будущем в парке планируется сделать канатную дорогу. "Хотим сделать подводную гостиницу, некое подобие "Наутилуса". Идея неплохая, но ее еще надо доработать", - добавил президент РГО.

https://ria.ru/20200726/1574947015.html

https://ria.ru/20190710/1556303404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, патриот, денис мантуров, русское географическое общество, сергей шойгу, безопасность