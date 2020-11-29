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В Кронштадте построят комплекс для военно-морских салонов
В Кронштадте построят комплекс для военно-морских салонов
Строительство выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, начнется в следующем году в парке "Патриот" в Кронштадте, сообщил президент... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:52
2020-11-29T15:52
кронштадт
патриот
денис мантуров
русское географическое общество
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, начнется в следующем году в парке "Патриот" в Кронштадте, сообщил президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым доложили президенту предложения о создании там большого выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны. Главный военно-морской салон в том числе. Это предложение поддержано, и строительство этого комплекса начнется в следующем году вместе с министерством промышленности", - сказал Шойгу.По его словам, планы развития парка "грандиозные".По его словам, в Кронштадте будет создан большой научный образовательный центр, где будет расположен учебный и научный флот. "И мы хотим, конечно, там создать большой музейный комплекс, в котором будет представлена первая подводная лодка, мы сейчас придумаем, как перевезти ее. Там будут исторические суда, самолеты, для этого делается много и очень талантливыми людьми", - рассказал Шойгу.Он рассказал, что большое внимание будет уделено фортам. "Там как раз большую работу ведет в том числе РГО. Еще много людей молодых, дерзких, которые хотят сделать это большим центром притяжения граждан нашей страны для изучения нашей истории и нашего флота, и, конечно, форты - это отдельная история", - пояснил он. По словам президента РГО, туда привлечены лучшие художники и лучшие скульпторы.По его словам, в будущем в парке планируется сделать канатную дорогу. "Хотим сделать подводную гостиницу, некое подобие "Наутилуса". Идея неплохая, но ее еще надо доработать", - добавил президент РГО.
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кронштадт, патриот, денис мантуров, русское географическое общество, сергей шойгу, безопасность

В Кронштадте построят комплекс для военно-морских салонов

15:52 29.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГорода России. Кронштадт
Города России. Кронштадт - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, начнется в следующем году в парке "Патриот" в Кронштадте, сообщил президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым доложили президенту предложения о создании там большого выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны. Главный военно-морской салон в том числе. Это предложение поддержано, и строительство этого комплекса начнется в следующем году вместе с министерством промышленности", - сказал Шойгу.
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По его словам, планы развития парка "грандиозные".
"С Кронштадтом у нашей страны связано очень многое, поэтому мы очень бережно относимся ко всем этим вещам. Именно поэтому прежде, чем приступать к этому проекту, мы в главной библиотеке ВМФ в Санкт-Петербурге собрали ученых, историков и всех тех, кто представляет культурное, архитектурное, историческое, строительное и хранящее традиции сообщество", - рассказал президент РГО.
По его словам, в Кронштадте будет создан большой научный образовательный центр, где будет расположен учебный и научный флот. "И мы хотим, конечно, там создать большой музейный комплекс, в котором будет представлена первая подводная лодка, мы сейчас придумаем, как перевезти ее. Там будут исторические суда, самолеты, для этого делается много и очень талантливыми людьми", - рассказал Шойгу.
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Он рассказал, что большое внимание будет уделено фортам. "Там как раз большую работу ведет в том числе РГО. Еще много людей молодых, дерзких, которые хотят сделать это большим центром притяжения граждан нашей страны для изучения нашей истории и нашего флота, и, конечно, форты - это отдельная история", - пояснил он. По словам президента РГО, туда привлечены лучшие художники и лучшие скульпторы.
"Помимо этого, там будет построен, я надеюсь, большой океанариум", - сказал Шойгу.
По его словам, в будущем в парке планируется сделать канатную дорогу. "Хотим сделать подводную гостиницу, некое подобие "Наутилуса". Идея неплохая, но ее еще надо доработать", - добавил президент РГО.
 
КронштадтПатриотДенис МантуровРусское географическое обществоСергей ШойгуБезопасность
 
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