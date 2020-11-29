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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201129/kitay-1586820940.html
Экономическое сотрудничество Китая и России выдержало удар пандемии
Экономическое сотрудничество Китая и России выдержало удар пандемии
Во время пандемии китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало высокую прочность. За девять месяцев этого года объём двусторонней РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:43
2020-11-29T11:43
россия-китай: главное
чжан ханьхуэй
евразийский экономический союз
всемирный банк
москва
китай
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Во время пандемии китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало высокую прочность. За девять месяцев этого года объём двусторонней торговли достиг 78,8 миллиарда долларов, говорится в опубликованной на полосах газеты "Аргументы и Факты" авторской статье посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.Говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве, дипломат отметил, что российская продукция снискала большую популярность среди китайских потребителей во время стриминг-продаж, организованных в рамках III Китайской международной импортной ЭКСПО. Как горячие пирожки расходились российская косметика, конфеты, мороженое, зубная паста, краска для волос. Всего за три секунды подчистую были распроданы все складские запасы российского мороженого в КНР, за полчаса объём продаж российской продукции составил 1,8 миллиона долларов.С учётом всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства, отношений добрососедства китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество обладает уникальными преимуществами и огромным потенциалом. Китай готов делиться с российскими партнёрами возможностями, полученными в ходе открытого развития, продвигать сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с развитием Евразийского экономического союза, совершенствовать механизмы взаимодействия, расширять сотрудничество в традиционных областях, а также развивать его в новых направлениях.Во время стартующей в следующем году 14-й пятилетки объём китайско-российской торговли должен достичь 200 миллиардов долларов. "Мы твёрдо убеждены, что непрерывное углубление делового сотрудничества между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему развитию наших стран и послужит на благо наших народов", - отметил посол КНР.В статье говорится, что на фоне продолжающейся пандемии и глобальной рецессии, восстановление китайской экономики, ее гибкость и жизненная сила особенно привлекают внимание международного сообщества. За первые три квартала темпы экономического роста в Китае изменились с отрицательных на положительные, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,7%.По прогнозу Всемирного банка и других авторитетных организаций, в этом году рост ВВП Китая составит 2%, а в 2021-м, вполне возможно, увеличится до 7,8%.Причина устойчивости и быстрого восстановления китайской экономики заключается в трёх основных факторах. Во-первых, профилактические мероприятия в связи с эпидемией коронавируса и контроль за эпидемической ситуацией проводились в координации с социально-экономическим развитием и основывались на научных подходах. Во-вторых, велись умеренное и гибкое макрорегулирование и одновременно макроконтроль. В-третьих, были усилены меры по борьбе с бедностью, стабилизации рынка, обеспечению занятости, что способствовало улучшению условий жизни народа.На 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва приняты рекомендации к разработке 14-го пятилетнего плана. В ходе 14-й пятилетки Китай будет активно продвигать новую модель "двойной циркуляции" с акцентом на внутренние рынки, но при их взаиморазвитии с рынками внешними. Китай приложит больше усилий, чтобы расширить внутренний спрос, всесторонне углубить реформы, содействовать научно-техническим инновациям и дать новый импульс развитию экономики, отметил дипломат.Подчеркивается, что двери Китая во внешний мир никогда не закроются, а распахнутся ещё шире. Уровень открытости Китая станет ещё более высоким, т. к. Китай будет интегрироваться в глобальную систему многосторонней торговли. Крупномасштабный рынок Китая может обеспечить платёжеспособный спрос и создать возможности для восстановления и развития мировой экономики, резюмировал Чжан Ханьхуэй.
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чжан ханьхуэй, евразийский экономический союз, всемирный банк, москва, китай, экономика

Экономическое сотрудничество Китая и России выдержало удар пандемии

11:43 29.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Во время пандемии китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало высокую прочность. За девять месяцев этого года объём двусторонней торговли достиг 78,8 миллиарда долларов, говорится в опубликованной на полосах газеты "Аргументы и Факты" авторской статье посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.
Говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве, дипломат отметил, что российская продукция снискала большую популярность среди китайских потребителей во время стриминг-продаж, организованных в рамках III Китайской международной импортной ЭКСПО. Как горячие пирожки расходились российская косметика, конфеты, мороженое, зубная паста, краска для волос. Всего за три секунды подчистую были распроданы все складские запасы российского мороженого в КНР, за полчаса объём продаж российской продукции составил 1,8 миллиона долларов.
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Во время стартующей в следующем году 14-й пятилетки объём китайско-российской торговли должен достичь 200 миллиардов долларов. "Мы твёрдо убеждены, что непрерывное углубление делового сотрудничества между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему развитию наших стран и послужит на благо наших народов", - отметил посол КНР.
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В статье говорится, что на фоне продолжающейся пандемии и глобальной рецессии, восстановление китайской экономики, ее гибкость и жизненная сила особенно привлекают внимание международного сообщества. За первые три квартала темпы экономического роста в Китае изменились с отрицательных на положительные, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,7%.
По прогнозу Всемирного банка и других авторитетных организаций, в этом году рост ВВП Китая составит 2%, а в 2021-м, вполне возможно, увеличится до 7,8%.
Причина устойчивости и быстрого восстановления китайской экономики заключается в трёх основных факторах. Во-первых, профилактические мероприятия в связи с эпидемией коронавируса и контроль за эпидемической ситуацией проводились в координации с социально-экономическим развитием и основывались на научных подходах. Во-вторых, велись умеренное и гибкое макрорегулирование и одновременно макроконтроль. В-третьих, были усилены меры по борьбе с бедностью, стабилизации рынка, обеспечению занятости, что способствовало улучшению условий жизни народа.
На 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва приняты рекомендации к разработке 14-го пятилетнего плана. В ходе 14-й пятилетки Китай будет активно продвигать новую модель "двойной циркуляции" с акцентом на внутренние рынки, но при их взаиморазвитии с рынками внешними. Китай приложит больше усилий, чтобы расширить внутренний спрос, всесторонне углубить реформы, содействовать научно-техническим инновациям и дать новый импульс развитию экономики, отметил дипломат.
Подчеркивается, что двери Китая во внешний мир никогда не закроются, а распахнутся ещё шире. Уровень открытости Китая станет ещё более высоким, т. к. Китай будет интегрироваться в глобальную систему многосторонней торговли. Крупномасштабный рынок Китая может обеспечить платёжеспособный спрос и создать возможности для восстановления и развития мировой экономики, резюмировал Чжан Ханьхуэй.
 
Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйЕвразийский экономический союзВсемирный банкМоскваКитайЭкономика
 
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