https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html

Раскрыт "секретный ингредиент" для приготовления идеального картофеля

Раскрыт "секретный ингредиент" для приготовления идеального картофеля

Пользователи Сети назвали жительницу Мельбурна "картофельной королевой" из-за рецепта, которым она поделилась в Instagram. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T22:36

2020-11-29T22:36

2020-11-30T08:20

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали жительницу Мельбурна "картофельной королевой" из-за рецепта, которым она поделилась в Instagram. Женщина раскрыла секрет идеального блюда и в шутку предупредила подписчиков, что они "не смогут остановиться, когда попробуют его". Ее метод заключается в добавлении меда и масла — по ее словам, именно это сочетание создает идеальный баланс сладкого и соленого. Согласно рецепту, для приготовления потребуется нарезать картофель ломтиками по одному сантиметру, бросить его в кипящую воду и держать там не более пяти минут. Затем следует разогреть духовку до 200 градусов и поместить туда на две минуты противень, смазанный оливковым и сливочным маслом. "Недоваренный" картофель нужно немного подсушить, а затем равномерно разложить по противню, обваляв в растопившемся масле. Женщина также рекомендовала добавить соль, перец и другие приправы по вкусу.Запекать картофель необходимо полчаса, затем его следует перевернуть и держать в духовке еще 25-30 минут. Автор рецепта отметила, что блюдо допустимо готовить дольше в том случае, если оно не приобретает золотисто-коричневый окрас.Горячий картофель следует полить медом или кленовым сиропом, а также добавить в него немного тимьяна. Женщина подчеркнула, что именно этот элемент является главной особенностью рецепта.Некоторые из ее подписчиков в Instagram уже успели попробовать "идеальный" картофель."Это совершенство!" — восхитилась пользовательница соцсети. "Звучит вкусно, приготовим это на Рождество", — решил подписчик."Ох, картофельная королева!" — написала одна из женщин."Это идеальный картофель", — подтвердила домохозяйка.

https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html

https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html

https://rsport.ria.ru/20200814/1575788443.html

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рецепты, весь мир, соцсети, еда, продукты, в мире