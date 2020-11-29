Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html
Раскрыт "секретный ингредиент" для приготовления идеального картофеля
Раскрыт "секретный ингредиент" для приготовления идеального картофеля
Пользователи Сети назвали жительницу Мельбурна "картофельной королевой" из-за рецепта, которым она поделилась в Instagram. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T22:36
2020-11-30T08:20
рецепты
весь мир
соцсети
еда
продукты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152781/74/1527817451_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_e7c5343bf0ff19fcffb15b4bbc69917b.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали жительницу Мельбурна "картофельной королевой" из-за рецепта, которым она поделилась в Instagram. Женщина раскрыла секрет идеального блюда и в шутку предупредила подписчиков, что они "не смогут остановиться, когда попробуют его". Ее метод заключается в добавлении меда и масла — по ее словам, именно это сочетание создает идеальный баланс сладкого и соленого. Согласно рецепту, для приготовления потребуется нарезать картофель ломтиками по одному сантиметру, бросить его в кипящую воду и держать там не более пяти минут. Затем следует разогреть духовку до 200 градусов и поместить туда на две минуты противень, смазанный оливковым и сливочным маслом. "Недоваренный" картофель нужно немного подсушить, а затем равномерно разложить по противню, обваляв в растопившемся масле. Женщина также рекомендовала добавить соль, перец и другие приправы по вкусу.Запекать картофель необходимо полчаса, затем его следует перевернуть и держать в духовке еще 25-30 минут. Автор рецепта отметила, что блюдо допустимо готовить дольше в том случае, если оно не приобретает золотисто-коричневый окрас.Горячий картофель следует полить медом или кленовым сиропом, а также добавить в него немного тимьяна. Женщина подчеркнула, что именно этот элемент является главной особенностью рецепта.Некоторые из ее подписчиков в Instagram уже успели попробовать "идеальный" картофель."Это совершенство!" — восхитилась пользовательница соцсети. "Звучит вкусно, приготовим это на Рождество", — решил подписчик."Ох, картофельная королева!" — написала одна из женщин."Это идеальный картофель", — подтвердила домохозяйка.
https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
https://rsport.ria.ru/20200814/1575788443.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152781/74/1527817451_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_5f5455a360f0ea81dd8445d51474e43d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рецепты, весь мир, соцсети, еда, продукты, в мире

Раскрыт "секретный ингредиент" для приготовления идеального картофеля

22:36 29.11.2020 (обновлено: 08:20 30.11.2020)
 
© Depositphotos / belchonockЖареный картофель
Жареный картофель - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали жительницу Мельбурна "картофельной королевой" из-за рецепта, которым она поделилась в Instagram.
Женщина раскрыла секрет идеального блюда и в шутку предупредила подписчиков, что они "не смогут остановиться, когда попробуют его". Ее метод заключается в добавлении меда и масла — по ее словам, именно это сочетание создает идеальный баланс сладкого и соленого.
Кипящий картофель - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 06:39
Названа "вопиющая" ошибка при варке картофеля
Согласно рецепту, для приготовления потребуется нарезать картофель ломтиками по одному сантиметру, бросить его в кипящую воду и держать там не более пяти минут. Затем следует разогреть духовку до 200 градусов и поместить туда на две минуты противень, смазанный оливковым и сливочным маслом. "Недоваренный" картофель нужно немного подсушить, а затем равномерно разложить по противню, обваляв в растопившемся масле. Женщина также рекомендовала добавить соль, перец и другие приправы по вкусу.
Запекать картофель необходимо полчаса, затем его следует перевернуть и держать в духовке еще 25-30 минут. Автор рецепта отметила, что блюдо допустимо готовить дольше в том случае, если оно не приобретает золотисто-коричневый окрас.
Горячий картофель следует полить медом или кленовым сиропом, а также добавить в него немного тимьяна. Женщина подчеркнула, что именно этот элемент является главной особенностью рецепта.
Мясо и овощи на гриле - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Туризм
Быстро, просто, вкусно. Блюда, которые легко приготовить на улице
Некоторые из ее подписчиков в Instagram уже успели попробовать "идеальный" картофель.
"Это совершенство!" — восхитилась пользовательница соцсети.
"Звучит вкусно, приготовим это на Рождество", — решил подписчик.
"Ох, картофельная королева!" — написала одна из женщин.
"Это идеальный картофель", — подтвердила домохозяйка.
Филе индейки с овощами - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 15:10ЗОЖ
Названы идеальные продукты для ужина
 
РецептыВесь мирСоцсетиЕдаПродуктыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния