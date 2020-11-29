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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201129/karabakh-1586861015.html
Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху
Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:43
2020-11-29T20:22
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Путин 17 ноября в эфире канала "Россия 24" заявил, что 19-20 октября у него прошли несколько телефонных разговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам российского лидера, в качестве обязательного условия прекращения боевых действий Алиев назвал возвращение беженцев в город Шуша. Глава государства также добавил, что для него стала неожиданностью позиция Еревана, где заявили о неприемлемости такого шага. Пашинян "прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", добавил Путин.Как Пашинян написал в Facebook, 19 октября ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, отметив, что войну нужно остановить. Он также добавил, что это мнение разделяют экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.По его словам, на следующий день Путин позвонил и сообщил, что Алиев согласен, но миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а по фактической линии соприкосновения, так как азербайджанцы не соглашаются отходить от позиций в Гадруте и Талише."Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (он. — Прим. ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", — добавил Пашинян.По словам армянского премьера, проблема заключалась в том, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90 процентов и они бы контролировали дорогу в Степанакерт.Пашинян выразил уверенность, что если бы он согласился на "сдачу Шуши", Баку потребовал бы контроля над автодорогой Кармир Шука — Шуши.По его словам, на тот момент были потеряны Джабраил, Гадрут и ряд прилегающих к нему сел, Физули, Талиш, а также сорваны две договоренности о гуманитарном перемирии 10 и 17 октября, достигнутые при посредничестве России и Франции.Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html
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россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

18:43 29.11.2020 (обновлено: 20:22 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Путин 17 ноября в эфире канала "Россия 24" заявил, что 19-20 октября у него прошли несколько телефонных разговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам российского лидера, в качестве обязательного условия прекращения боевых действий Алиев назвал возвращение беженцев в город Шуша. Глава государства также добавил, что для него стала неожиданностью позиция Еревана, где заявили о неприемлемости такого шага. Пашинян "прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", добавил Путин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 00:51Ситуация в Нагорном Карабахе
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Как Пашинян написал в Facebook, 19 октября ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, отметив, что войну нужно остановить. Он также добавил, что это мнение разделяют экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.
"Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений. То есть отложить вопрос о статусе, передать регионы (Азербайджану. — Прим. ред.), разместить российских миротворцев. Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений".
Никол Пашинян
По его словам, на следующий день Путин позвонил и сообщил, что Алиев согласен, но миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а по фактической линии соприкосновения, так как азербайджанцы не соглашаются отходить от позиций в Гадруте и Талише.
"Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (он. — Прим. ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", — добавил Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 17:31Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян ответил на обвинения в многочисленных ошибках в Карабахе
По словам армянского премьера, проблема заключалась в том, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90 процентов и они бы контролировали дорогу в Степанакерт.
Пашинян выразил уверенность, что если бы он согласился на "сдачу Шуши", Баку потребовал бы контроля над автодорогой Кармир Шука — Шуши.
По его словам, на тот момент были потеряны Джабраил, Гадрут и ряд прилегающих к нему сел, Физули, Талиш, а также сорваны две договоренности о гуманитарном перемирии 10 и 17 октября, достигнутые при посредничестве России и Франции.
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
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