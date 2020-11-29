https://ria.ru/20201129/karabakh-1586861015.html

Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T18:43

2020-11-29T18:43

2020-11-29T20:22

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Путин 17 ноября в эфире канала "Россия 24" заявил, что 19-20 октября у него прошли несколько телефонных разговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам российского лидера, в качестве обязательного условия прекращения боевых действий Алиев назвал возвращение беженцев в город Шуша. Глава государства также добавил, что для него стала неожиданностью позиция Еревана, где заявили о неприемлемости такого шага. Пашинян "прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", добавил Путин.Как Пашинян написал в Facebook, 19 октября ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, отметив, что войну нужно остановить. Он также добавил, что это мнение разделяют экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.По его словам, на следующий день Путин позвонил и сообщил, что Алиев согласен, но миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а по фактической линии соприкосновения, так как азербайджанцы не соглашаются отходить от позиций в Гадруте и Талише."Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (он. — Прим. ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", — добавил Пашинян.По словам армянского премьера, проблема заключалась в том, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90 процентов и они бы контролировали дорогу в Степанакерт.Пашинян выразил уверенность, что если бы он согласился на "сдачу Шуши", Баку потребовал бы контроля над автодорогой Кармир Шука — Шуши.По его словам, на тот момент были потеряны Джабраил, Гадрут и ряд прилегающих к нему сел, Физули, Талиш, а также сорваны две договоренности о гуманитарном перемирии 10 и 17 октября, достигнутые при посредничестве России и Франции.Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html

https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

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россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире