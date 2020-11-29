https://ria.ru/20201129/dtp-1586813755.html

В Волгограде два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Волгограде два человека пострадали в ДТП с автобусом

Автомобиль LADA Priora после столкновения с другой легковушкой и автобусом в Волгограде врезался в световую опору, после чего столб упал на автобус, в... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:25

2020-11-29T10:25

2020-11-29T10:34

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Автомобиль LADA Priora после столкновения с другой легковушкой и автобусом в Волгограде врезался в световую опору, после чего столб упал на автобус, в результате ДТП два человека оказались в больнице, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации полиции, в субботу в Волгограде LADA Priora проехала на "красный" на перекрестке и столкнулась с ВАЗ-2113 и автобусом ЛИАЗ.Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель и пассажир ВАЗ-2113, они госпитализированы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/chelyabinsk-1586759690.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, происшествия