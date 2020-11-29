В Волгограде два человека пострадали в ДТП с автобусом
10:25 29.11.2020 (обновлено: 10:34 29.11.2020)
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП с автобусом и автомобилем LADA Priora в Волгограде
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Автомобиль LADA Priora после столкновения с другой легковушкой и автобусом в Волгограде врезался в световую опору, после чего столб упал на автобус, в результате ДТП два человека оказались в больнице, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации полиции, в субботу в Волгограде LADA Priora проехала на "красный" на перекрестке и столкнулась с ВАЗ-2113 и автобусом ЛИАЗ.
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"В результате ДТП автомашина LADA Priora изменила траекторию движения и совершила наезд на световую опору, в результате падения которой автобус "ЛИАЗ" получил механические повреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель и пассажир ВАЗ-2113, они госпитализированы.