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В Волгограде два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Волгограде два человека пострадали в ДТП с автобусом
Автомобиль LADA Priora после столкновения с другой легковушкой и автобусом в Волгограде врезался в световую опору, после чего столб упал на автобус, в... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:25
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волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Автомобиль LADA Priora после столкновения с другой легковушкой и автобусом в Волгограде врезался в световую опору, после чего столб упал на автобус, в результате ДТП два человека оказались в больнице, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации полиции, в субботу в Волгограде LADA Priora проехала на "красный" на перекрестке и столкнулась с ВАЗ-2113 и автобусом ЛИАЗ.Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель и пассажир ВАЗ-2113, они госпитализированы.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде два человека пострадали в ДТП с автобусом

10:25 29.11.2020 (обновлено: 10:34 29.11.2020)
 
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП с автобусом и автомобилем LADA Priora в Волгограде
На месте ДТП с автобусом и автомобилем LADA Priora в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Автомобиль LADA Priora после столкновения с другой легковушкой и автобусом в Волгограде врезался в световую опору, после чего столб упал на автобус, в результате ДТП два человека оказались в больнице, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации полиции, в субботу в Волгограде LADA Priora проехала на "красный" на перекрестке и столкнулась с ВАЗ-2113 и автобусом ЛИАЗ.
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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В МВД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Челябинске
"В результате ДТП автомашина LADA Priora изменила траекторию движения и совершила наезд на световую опору, в результате падения которой автобус "ЛИАЗ" получил механические повреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель и пассажир ВАЗ-2113, они госпитализированы.
 
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