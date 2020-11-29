https://ria.ru/20201129/dekret-1586801856.html

Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет

Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет

Больше половины россиян считает, что сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T07:07

2020-11-29T07:07

2020-11-29T07:10

работа.ру

россия

москва

исследование

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян считает, что сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Интересно отметить, что обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины - 3% против 1% согласных с утверждением женщин. 14% участников исследования указали, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.Кроме того, положительную оценку декретов отцов чаще дают женщины - 54% против 49% со стороны мужчин. При этом в целом по России более половины респондентов (53%) отметили, что положительно относятся к декретному отпуску для мужчин.

https://ria.ru/20201030/rebenok-1582205828.html

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2020

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работа.ру, россия, москва, исследование, общество