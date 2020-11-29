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Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
Больше половины россиян считает, что сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T07:07
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работа.ру
россия
москва
исследование
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян считает, что сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Интересно отметить, что обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины - 3% против 1% согласных с утверждением женщин. 14% участников исследования указали, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.Кроме того, положительную оценку декретов отцов чаще дают женщины - 54% против 49% со стороны мужчин. При этом в целом по России более половины респондентов (53%) отметили, что положительно относятся к декретному отпуску для мужчин.
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работа.ру, россия, москва, исследование, общество

Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет

07:07 29.11.2020 (обновлено: 07:10 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян считает, что сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Более половины жителей России (52%) уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. Треть респондентов уверены, что этот вопрос в семье должен обсуждаться, и родители должны сами договариваться, кто из них на время приостановит работу", - говорится в результатах исследования, основанного на опросе более 3 тысяч человек.
Интересно отметить, что обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины - 3% против 1% согласных с утверждением женщин. 14% участников исследования указали, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.
Кроме того, положительную оценку декретов отцов чаще дают женщины - 54% против 49% со стороны мужчин. При этом в целом по России более половины респондентов (53%) отметили, что положительно относятся к декретному отпуску для мужчин.
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