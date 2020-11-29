https://ria.ru/20201129/dayving-1586649002.html

Ник Вуйчич зеленоградского разлива. О жизни дайвера без рук и ног

Ник Вуйчич зеленоградского разлива. О жизни дайвера без рук и ног

Реабилитолог, любитель подводного плавания, отец двоих детей — Дмитрий Павленко нашел свое место в жизни и твердо стоит на ногах. Впрочем, к нему это выражение... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T08:00

2020-11-29T08:00

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Реабилитолог, любитель подводного плавания, отец двоих детей — Дмитрий Павленко нашел свое место в жизни и твердо стоит на ногах. Впрочем, к нему это выражение можно применить только фигурально. Дмитрий редко пользуется протезами — говорит, неудобно. Сам чинит инвалидную коляску или велосипед сына — гаечный ключ зажимает предплечьями. А в планах — вместе с командой единомышленников организовать первое сафари для дайверов-инвалидов.ВзрывО случившемся в далеком 1999 году Дмитрий рассказывает легко — чувствуется, что душевная боль давно стихла, он научился жить без рук и ног и уже совсем не тоскует по прошлому. Второго марта младший сержант Павленко был на учениях. Приказали метнуть боевую гранату. Военнослужащий был в безразмерном маскхалате. Часть костюма — варежка, составлявшая единое целое с рукавом. Дмитрий размахнулся и случайно поймал снаряд спущенной перчаткой, словно сачком. Раздался взрыв. Руки и ноги оторвало. В голову полетели осколки. Следующие девять месяцев он провел в больницах — в Екатеринбурге (Дмитрий родом из маленького поселка Арти в Свердловской области), потом в Москве. "Мама была со мной все это время, очень меня поддерживала. Потом я вернулся домой, у меня началась другая жизнь. Кто-то из знакомых навещал, но, когда уходят прежние интересы, и друзья уходят. Люди остро реагировали. Я сам не понимал, как мне быть в этом мире, а они тем более не знали". На всех планах пришлось поставить крест. До призыва в армию Дмитрий учился в колледже на механика, но практически все навыки, которые были у него до службы, оказались теперь совершенно бесполезны. Видеть изнутриПавленко вспоминает: первое время он надеялся "вернуть все как было". Об истории молодого человека, потерявшего руки и ноги на срочной службе, писали СМИ. Собрали деньги на качественные протезы, однако Дмитрий быстро понял, что и самое лучшее реабилитационное оборудование не заменит утраченные конечности. А в 2005-м Павленко сам решил стать реабилитологом. "Раньше никогда об этом не думал. Но так получилось, что я попал в Зеленоград, в центр к Валерию Михайловскому. Через месяц он подошел и сказал: "Из тебя получится хороший реабилитолог, ты все знаешь изнутри". Мне идея понравилась, я поступил на психологический факультет". Из Свердловской области Дмитрий перебрался в Зеленоград, работает психологом-реабилитологом. "Начать нормальную жизнь после того, что произошло, достаточно сложно. Обычно на это уходят годы. Бывает, с виду все нормально, но внутри человека что-то гложет. Часто такие люди отказываются что-либо менять, говорят, нет ресурсов, возможностей. Конечно, это тяжело — был план на далекую перспективу, а потом все рухнуло". Павленко помогает другим, но и сам не стесняется просить помощи — даже у незнакомых. "Да, ты не знаешь, как отреагируют окружающие, но на самом деле ничего страшного в этом нет. Случалось, вместо помощи пытались денег предложить. Один раз надо было на выходе парикмахерской несколько ступенек спуститься, мимо шел парень понурый, я к нему обратился, а он так растерянно: "У меня только два рубля". Иногда отказываются: кому-то нельзя из-за травмы, и надо понимать, что это нормально, а кто-то просто не хочет — и это тоже нормально. Помощь — не обязанность, а внутренняя потребность. Моя жена не любит кого-то просить, я же считаю, что не надо перегружать себя, здоровье важнее", — рассуждает Дмитрий. "Починил — и поехал дальше"С супругой Павленко познакомился вскоре после несчастного случая. Прочитав его историю в СМИ, Ольга написала Дмитрию письмо со словами поддержки. Завязалось общение. Через некоторое время они встретились лично, в Москве. Вскоре Дмитрий сделал предложение. Решиться на это, по его словам, было несложно. "Некоторые инвалиды говорят, что со здоровыми сложно общаться, поскольку они их не понимают. Да, можно получить отказ, потому что человек не готов к трудностям, ведь брак с тем, у кого есть физические особенности, подразумевает большие обязательства, чем в обычных парах. Однако, на мой взгляд, это не барьер. Да и отказ необязательно связан с инвалидностью, здоровые ведь тоже не всегда разделяют чувства". Павленко признается: родственники жены восприняли брак без восторга. Впрочем, он их понимает. "Я сам отец двоих детей. Если бы дочь или сын захотели связать жизнь с инвалидом, я бы мешать не стал, потому что это их выбор, но это бы меня напрягло. Конечно, люди разные, один и с инвалидностью будет развиваться и к чему-то стремиться, а другой, здоровый — лежать на диване. Так что к реакции родных супруги отнесся спокойно. Я вообще очень многие вещи, которые, казалось бы, должны вызывать бурю эмоций, воспринимаю нейтрально". Дети Дмитрия считают отца мастером на все руки. "И я действительно много могу: отремонтировать велосипед, поменять покрышку на коляске. Предплечья целые. Да, нет кистей, но взять гаечный ключ — не проблема, культями зажимаю и откручиваю, ничего особенного. Если проколол камеру на коляске, что, бегать, искать, кто починит? На это времени нет. Достал две отвертки, снял покрышку, поменял, накачал — поехал дальше". "Даже не мог вдохнуть"С 2017-го Павленко занимается дайвингом — это тоже произошло почти случайно, как и с выбором профессии. Дмитрий уверен: дайвинг способен стать инструментом реабилитации. Это помогает бороться с собственными страхами и раскрывает возможности. "Из-за травмы человек выстраивает внутренние границы соответственно своим представлениям о мире, потом ему сложно их отодвинуть. Когда я пришел в дайвинг, я уже был состоявшимся реабилитологом, считал, что многое умею. Но даже для меня что-то стало меняться. Раньше думал, что могу поехать только туда, где есть условия для инвалидов, а потом этот барьер исчез. Так, на лодках приспособленных туалетов нет — неудобно, но что поделать".Дмитрий всегда ныряет с инструктором и помощником: "Мне нужна помощь при заходе, выходе, под водой тоже иногда — что-то поправить, подрегулировать". На глубине, как и все ныряльщики, он общается с напарниками жестами, но из-за ампутации рук у него немного другая знаковая система. "Все делают "окей" кистью, а я прикладываю руку к голове. Если кончился воздух, провожу по горлу. Не могу показать, сколько осталось газа, но привлекаю внимание напарника к манометру. Есть жест экстренного всплытия — крест — я им никогда не пользовался, только на тренировках. Вместо пальца я делаю движение всей рукой: вверх — всплываем, вниз — погружаемся", — объясняет он. Недавно Павленко вместе с Дмитрием Князевым начали работать над дайвинг-сафари для инвалидов — проектом "Ковчег". "Каждый дайвер стремится пройти сафари — это приключение, которое всем интересно. Попытались напроситься с обычной группой, но нам сказали: "Маршрут очень сложный, вы просто физически не потянете". Мы решили организовать собственное сафари. Несколько раз мечты разбивались о стоимость аренды лодки. Потом узнали о проекте "Миллион на мечту" — подали заявку и выиграли. После этого самая большая проблема была — найти приспособленную лодку. Я о себя знаю, что могу обойтись и без условий, однако не все на это готовы, тем более в течение семи дней. Мы разыскали одно-единственное подходящее судно во всем Египте. Выбрали интересный маршрут: увидим два или три затонувших корабля. Люди уже ждут, когда мы официально объявим о наборе участников", — делится планами собеседник. У Павленко еще много задумок: "Хочется и акул посмотреть, и черепах, и мант больших, и с дельфинами поплавать — не видел их ни разу, хотя много нырял". Есть и большая мечта — кругосветное путешествие. Может быть, когда-то сбудется и она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

плавание, инвалидность, красное море, москва, свердловская область, море, армия, взрыв, общество