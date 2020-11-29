https://ria.ru/20201129/bronetransporter-1586796452.html
В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера
В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера
Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T01:10
2020-11-29T01:10
2020-11-29T01:10
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.По данным ведомства, в субботу частное предприятие проводило в Красносельском районе Петербурга "мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)"."При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579347062.html
красносельский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красносельский район, санкт-петербург, происшествия