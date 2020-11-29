https://ria.ru/20201129/bronetransporter-1586796452.html

В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера

В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера

Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T01:10

2020-11-29T01:10

2020-11-29T01:10

красносельский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.По данным ведомства, в субботу частное предприятие проводило в Красносельском районе Петербурга "мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)"."При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579347062.html

красносельский район

санкт-петербург

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красносельский район, санкт-петербург, происшествия