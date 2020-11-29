Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201129/bronetransporter-1586796452.html
В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера
В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера
Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T01:10
2020-11-29T01:10
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.По данным ведомства, в субботу частное предприятие проводило в Красносельском районе Петербурга "мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)"."При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579347062.html
красносельский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красносельский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера

01:10 29.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
По данным ведомства, в субботу частное предприятие проводило в Красносельском районе Петербурга "мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)".
"При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 08:49
В Петербурге мужчина задавил пешехода и врезался в машину с младенцем
 
Красносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Лента новостейМолния