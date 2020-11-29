Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201129/boeviki-1586858723.html
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 100 мирных жителей
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 100 мирных жителей
Не менее 110 мирных жителей погибли в результате субботнего вооруженного нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:21
2020-11-29T18:21
борно
боко харам
оон
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1400x0_80_0_0_4d68f7ea2a0260b3bb4fc2710086b8ed.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Не менее 110 мирных жителей погибли в результате субботнего вооруженного нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдварда Каллона."Я возмущен и нахожусь в ужасе от чудовищного нападения на мирных жителей, совершенного негосударственными вооруженными группами в деревнях недалеко от столицы штата Борно Майдугури. В результате этого нападения было безжалостно убито не менее 110 мирных жителей и многие другие получили ранения", - говорится в заявлении Каллона, опубликованном на портале Reliefweb.В своем заявлении Каллон также выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента и пожелал скорейшего выздоровления раненым.Ранее в субботу агентство Рейтер со ссылкой на полицию и местных чиновников сообщало, что нападение произошло утром в субботу в районе местного самоуправления Джере. Неизвестные боевики совершили атаку на рабочих во время сбора риса, в результате, по информации агентства, погибли по меньшей мере 40 человек.В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов в регионе, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201013/dtp-1579537619.html
https://ria.ru/20200926/zasada-1577800766.html
борно
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_137:0:2866:2047_1400x0_80_0_0_69e4a8c3a5dfc10677ddccf37f19c0dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борно , боко харам, оон, нигерия, в мире

В Нигерии при нападении боевиков погибли более 100 мирных жителей

18:21 29.11.2020
 
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Ben Curtis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Не менее 110 мирных жителей погибли в результате субботнего вооруженного нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдварда Каллона.
"Я возмущен и нахожусь в ужасе от чудовищного нападения на мирных жителей, совершенного негосударственными вооруженными группами в деревнях недалеко от столицы штата Борно Майдугури. В результате этого нападения было безжалостно убито не менее 110 мирных жителей и многие другие получили ранения", - говорится в заявлении Каллона, опубликованном на портале Reliefweb.
Автомобиль скорой помощи в Нигерии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 11:15
В Нигерии при ДТП взорвался бензовоз
В своем заявлении Каллон также выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее в субботу агентство Рейтер со ссылкой на полицию и местных чиновников сообщало, что нападение произошло утром в субботу в районе местного самоуправления Джере. Неизвестные боевики совершили атаку на рабочих во время сбора риса, в результате, по информации агентства, погибли по меньшей мере 40 человек.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов в регионе, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 02:38
В Нигерии 15 человек погибли во время нападения на кортеж губернатора
 
БорноБоко ХарамООННигерияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
07:37В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния