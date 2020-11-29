https://ria.ru/20201129/boeviki-1586858723.html
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 100 мирных жителей
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 100 мирных жителей
Не менее 110 мирных жителей погибли в результате субботнего вооруженного нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:21
2020-11-29T18:21
2020-11-29T18:21
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Не менее 110 мирных жителей погибли в результате субботнего вооруженного нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдварда Каллона."Я возмущен и нахожусь в ужасе от чудовищного нападения на мирных жителей, совершенного негосударственными вооруженными группами в деревнях недалеко от столицы штата Борно Майдугури. В результате этого нападения было безжалостно убито не менее 110 мирных жителей и многие другие получили ранения", - говорится в заявлении Каллона, опубликованном на портале Reliefweb.В своем заявлении Каллон также выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента и пожелал скорейшего выздоровления раненым.Ранее в субботу агентство Рейтер со ссылкой на полицию и местных чиновников сообщало, что нападение произошло утром в субботу в районе местного самоуправления Джере. Неизвестные боевики совершили атаку на рабочих во время сбора риса, в результате, по информации агентства, погибли по меньшей мере 40 человек.В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов в регионе, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201013/dtp-1579537619.html
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борно , боко харам, оон, нигерия, в мире