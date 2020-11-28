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В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
КПРФ предварительно определила кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году, сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь среди них нет, заявил РИА... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:10
2020-11-28T17:10
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
кпрф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. КПРФ предварительно определила кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году, сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь среди них нет, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин.Ранее в СМИ появилась информация, что московское отделение КПРФ рассматривает возможность выдвижения Любови Соболь в качестве кандидата от партии на выборах в Госдуму.Афонин отметил, что выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ проходит на общероссийском съезде партии, их не может выдвинуть, к примеру, "московский горком или башкирский реском"."Наши региональные отделения могут кого-то предложить на выборы, а съезд может принять решение, исходя из позиций региональной организации или своего видения. У нас определены предварительно кандидаты на выборы депутатов Государственной думы, они сейчас начали активно работать, на некоторые округа у нас есть по несколько кандидатов", - рассказал Афонин.Он подчеркнул, что кандидатуры Соболь среди этих кандидатов нет и "в принципе быть не может" из-за разных идеологических позиций."Конечно, кто-то может предлагать, но такую кандидатуру, я думаю, съезд партии никогда не утвердит. Мы должны исходить из того, что кандидатами от КПРФ должны идти члены КПРФ или наши сторонники, союзники по лево-патриотическому блоку. У госпожи Соболь совершенно другие идеологические взгляды, насколько я знаю, читал, слышал, поэтому вся эта информация достаточно сомнительная и, возможно, провокационная", - отметил замглавы ЦК КПРФ.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583380493.html
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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, кпрф, госдума рф, политика

В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму

17:10 28.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. КПРФ предварительно определила кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году, сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь среди них нет, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин.
Ранее в СМИ появилась информация, что московское отделение КПРФ рассматривает возможность выдвижения Любови Соболь в качестве кандидата от партии на выборах в Госдуму.
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Афонин отметил, что выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ проходит на общероссийском съезде партии, их не может выдвинуть, к примеру, "московский горком или башкирский реском".
"Наши региональные отделения могут кого-то предложить на выборы, а съезд может принять решение, исходя из позиций региональной организации или своего видения. У нас определены предварительно кандидаты на выборы депутатов Государственной думы, они сейчас начали активно работать, на некоторые округа у нас есть по несколько кандидатов", - рассказал Афонин.
Он подчеркнул, что кандидатуры Соболь среди этих кандидатов нет и "в принципе быть не может" из-за разных идеологических позиций.
"Конечно, кто-то может предлагать, но такую кандидатуру, я думаю, съезд партии никогда не утвердит. Мы должны исходить из того, что кандидатами от КПРФ должны идти члены КПРФ или наши сторонники, союзники по лево-патриотическому блоку. У госпожи Соболь совершенно другие идеологические взгляды, насколько я знаю, читал, слышал, поэтому вся эта информация достаточно сомнительная и, возможно, провокационная", - отметил замглавы ЦК КПРФ.
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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Любовь СобольФонд борьбы с коррупциейКПРФГосдума РФПолитика
 
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