Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:30 28.11.2020 (обновлено: 10:27 28.11.2020)
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинская певица Кира Мазур в жесткой форме ответила на критику ее поста на русском языке со стороны соотечественников. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее Мазур столкнулась с большим количеством оскорблений из-за поста на русском языке на своей странице в Facebook. Исполнительница заявила о своем праве петь на русском языке, а в комментариях ее начали травить за отсутствие "проукраинских взглядов", а также осудили за использование "московитского языка". В результате артистка была вынуждена удалить текст и написать новый, уже на украинском, сообщила "Страна.ua".
В новом посте Мазур назвала русский язык частью украинской истории. "Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — отметила исполнительница.
Певица считает, что агрессивным отношением к русскому языку украинцы сами провоцируют своих соотечественников уезжать в Россию, а их нужно не заставлять учить украинский, а мотивировать.
Артистка заявила, что "всеми руками и ногами за Украину", но в этом "демократическом многонациональном и независимом государстве уже гнобят всех и вся".
"Мы просто друг друга уничтожаем", — написала Мазур, подчеркнув, что Украина "трещит по швам".
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.