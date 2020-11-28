https://ria.ru/20201128/ukraina-1586714090.html

Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке

Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке

Украинская певица Кира Мазур в жесткой форме ответила на критику ее поста на русском языке со стороны соотечественников. Об этом она написала на своей странице... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T04:30

2020-11-28T04:30

2020-11-28T10:27

россия

ситуация на украине

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586725366_0:276:939:804_1400x0_80_0_0_3adba80d4b830f9ca175b00d32efc9aa.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинская певица Кира Мазур в жесткой форме ответила на критику ее поста на русском языке со стороны соотечественников. Об этом она написала на своей странице в Facebook.Ранее Мазур столкнулась с большим количеством оскорблений из-за поста на русском языке на своей странице в Facebook. Исполнительница заявила о своем праве петь на русском языке, а в комментариях ее начали травить за отсутствие "проукраинских взглядов", а также осудили за использование "московитского языка". В результате артистка была вынуждена удалить текст и написать новый, уже на украинском, сообщила "Страна.ua".В новом посте Мазур назвала русский язык частью украинской истории. "Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — отметила исполнительница.Певица считает, что агрессивным отношением к русскому языку украинцы сами провоцируют своих соотечественников уезжать в Россию, а их нужно не заставлять учить украинский, а мотивировать.Артистка заявила, что "всеми руками и ногами за Украину", но в этом "демократическом многонациональном и независимом государстве уже гнобят всех и вся"."Мы просто друг друга уничтожаем", — написала Мазур, подчеркнув, что Украина "трещит по швам".На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.

https://ria.ru/20201125/odessa-1586189124.html

https://ria.ru/20200120/1563648751.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, украина, в мире