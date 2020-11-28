Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/ukraina-1586714090.html
Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
Украинская певица Кира Мазур в жесткой форме ответила на критику ее поста на русском языке со стороны соотечественников. Об этом она написала на своей странице... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T04:30
2020-11-28T10:27
россия
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586725366_0:276:939:804_1400x0_80_0_0_3adba80d4b830f9ca175b00d32efc9aa.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинская певица Кира Мазур в жесткой форме ответила на критику ее поста на русском языке со стороны соотечественников. Об этом она написала на своей странице в Facebook.Ранее Мазур столкнулась с большим количеством оскорблений из-за поста на русском языке на своей странице в Facebook. Исполнительница заявила о своем праве петь на русском языке, а в комментариях ее начали травить за отсутствие "проукраинских взглядов", а также осудили за использование "московитского языка". В результате артистка была вынуждена удалить текст и написать новый, уже на украинском, сообщила "Страна.ua".В новом посте Мазур назвала русский язык частью украинской истории. "Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — отметила исполнительница.Певица считает, что агрессивным отношением к русскому языку украинцы сами провоцируют своих соотечественников уезжать в Россию, а их нужно не заставлять учить украинский, а мотивировать.Артистка заявила, что "всеми руками и ногами за Украину", но в этом "демократическом многонациональном и независимом государстве уже гнобят всех и вся"."Мы просто друг друга уничтожаем", — написала Мазур, подчеркнув, что Украина "трещит по швам".На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
https://ria.ru/20201125/odessa-1586189124.html
https://ria.ru/20200120/1563648751.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586725366_0:188:939:892_1400x0_80_0_0_755ab382062862376737ee9f11a6c758.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, украина, в мире

Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке

04:30 28.11.2020 (обновлено: 10:27 28.11.2020)
 
© Фото : аккаунт Киры Мазур в FacebookУкраинская певица Кира Мазур
Украинская певица Кира Мазур - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : аккаунт Киры Мазур в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинская певица Кира Мазур в жесткой форме ответила на критику ее поста на русском языке со стороны соотечественников. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее Мазур столкнулась с большим количеством оскорблений из-за поста на русском языке на своей странице в Facebook. Исполнительница заявила о своем праве петь на русском языке, а в комментариях ее начали травить за отсутствие "проукраинских взглядов", а также осудили за использование "московитского языка". В результате артистка была вынуждена удалить текст и написать новый, уже на украинском, сообщила "Страна.ua".
Города мира - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 06:13
"Езжай во Львов": в Одессе пассажиры трамвая устроили скандал из-за языка
В новом посте Мазур назвала русский язык частью украинской истории. "Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — отметила исполнительница.
Певица считает, что агрессивным отношением к русскому языку украинцы сами провоцируют своих соотечественников уезжать в Россию, а их нужно не заставлять учить украинский, а мотивировать.
Артистка заявила, что "всеми руками и ногами за Украину", но в этом "демократическом многонациональном и независимом государстве уже гнобят всех и вся".
"Мы просто друг друга уничтожаем", — написала Мазур, подчеркнув, что Украина "трещит по швам".
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января, 19:48
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
 
РоссияСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция протеста
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния