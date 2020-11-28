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Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II
Разные страны, в том числе Россия, планируют внедрять в школы виртуальную и дополненную реальность. Пользовательский рынок VR и AR тоже активно растёт. Каким вырастет поколение, с детства “живущее” в виртуальности? Они потеряют навыки живого общения? Может, даже превратят мир в подобие Ready Player One и “Суррогатов”? Реальность станет роскошью?
2020-11-28T12:00
2020-11-28T12:00
2020-11-28T12:00
мы все умрём. но это не точно
виртуальная реальность
подкаст
технологии
общество
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Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II
Разные страны, в том числе Россия, планируют внедрять в школы виртуальную и дополненную реальность. Пользовательский рынок VR и AR тоже активно растёт. Каким вырастет поколение, с детства “живущее” в виртуальности? Они потеряют навыки живого общения? Может, даже превратят мир в подобие Ready Player One и “Суррогатов”? Реальность станет роскошью?
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про переход человечества к цифровому существованию.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Андрей ИвашенцевМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, виртуальная реальность, подкаст, технологии, общество
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II
Разные страны, в том числе Россия, планируют внедрять в школы виртуальную и дополненную реальность. Пользовательский рынок VR и AR тоже активно растёт. Каким вырастет поколение, с детства “живущее” в виртуальности? Они потеряют навыки живого общения? Может, даже превратят мир в подобие Ready Player One и “Суррогатов”? Реальность станет роскошью?