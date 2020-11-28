https://ria.ru/20201128/sergey-safronov-1586762277.html

Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения во взятках

Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения во взятках

Сергей Сафронов в комментарии, поступившем в РИА Новости, ответил на сообщение телеканала ТНТ об отстранении его от ведения "Битвы экстрасенсов" из-за... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:18

2020-11-28T17:18

2020-11-28T17:26

шоубиз

"битва экстрасенсов"

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сергей Сафронов в комментарии, поступившем в РИА Новости, ответил на сообщение телеканала ТНТ об отстранении его от ведения "Битвы экстрасенсов" из-за "подсказки телепату" и на обвинения во взятках.Ранее одна из претенденток на участие в шоу Алина Вердиш разместила на YouTube видео, в котором заявила, что ведущий помогал ей проходить испытания за деньги, и у нее есть "разоблачающие ролики".При этом Алина с супругом намерены довести дело до суда, сообщает StarHit."Учитывая ту доказательную базу, которую предоставила Алина, мы готовы пройти все экспертизы на подлинность", – заявил изданию адвокат Вердиш Антон Герц."Изначально я не хотел давать никаких комментариев на этот бред. Во-первых, потому что, на мой взгляд, оправдываться – это значит быть виновным. А я таковым не являюсь", – говорит Сафронов.Теперь он намерен предоставить все документы и доказательства "поступавших ему угроз" и аудио "с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд".Ведущий предполагает, что "эта женщина таким образом пытается заработать себе славу". "Давайте рассуждать здраво: если бы я действительно лоббировал ее в "Битву экстрасенсов", у нее результат конкурсов был бы иным. И ее не срезали бы в самом начале", – отмечает Сергей."Кстати, мы начали с ней занятия задолго до начала шоу. Я ей и публично говорил о возможности того, что в новый сезон как ведущий не пойду, поскольку занят на других сложных проектах. Но это ее не остановило, поскольку ей нравился результат: она перестала бояться камеры и коряво говорить. Видимо, в какой-то момент ее аппетиты выросли, и она стала намекать на большее, а именно: чтобы я помог ей приобрести не только умение держаться в кадре этого шоу, но и статуэтку победителя. Я отказался и отправил ее общаться с редакторами, которых считал, что невозможно коррумпировать", – рассказывает телеведущий.Он также заверяет: то, что кандидат на участие в шоу выдает за подсказки, "было отработкой на занятиях ситуаций, ее образа, комфортной для нее модели поведения и прочих мелочей, на которые актеры всегда должны обращать внимание"."Битва экстрасенсов" – это шоу. И я не раз об этом заявлял и даже говорил о том, что туда приходит огромное количество шарлатанов. Руководство программы всегда знало мою позицию на этот счет", – продолжает ведущий."Мы готовим сейчас очень сложный телепроект, а также шоу, и это для меня в приоритете. Отмечу: изначально съемочная группа "Битвы экстрасенсов" была предупреждена о том, что если съемки их шоу будут накладываться на эти проекты, я не смогу отработать их эфир", – говорит иллюзионист.Он также отмечает, что шоу, которые они ставят с братьями, востребованы и проходят с аншлагами."Поэтому братья были против моего участия в "Битве экстрасенсов", но я пошел туда только из-за хорошего отношения к команде и желания ее поддержать в сложные времена пандемии", – поясняет Сергей.Поэтому, продолжает Сафронов, его неприятно удивило то, что, не разобравшись в ситуации и не поговорив с ним лично, "в прессу было подано такое странное заявление".Ведущий также сообщил, что его адвокат готовит документы для суда, и он верит, что сможет "отстоять свои права и деловую репутацию с помощью закона"."К телеканалу сегодня претензий не имею. Не исключено, что его руководство занимает выжидательную позицию", – заявил Сергей.Сафронов также добавил, что "пока оставляет" Алине Вердиш возможность "публично извиниться за клевету" в досудебном порядке.

https://ria.ru/20201126/sergey-safronov-1586437417.html

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"битва экстрасенсов", знаменитости, звезды