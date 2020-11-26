https://ria.ru/20201126/sergey-safronov-1586437417.html

Сафронова отстранили от "Битвы экстрасенсов" за подсказку телепату

Сафронова отстранили от "Битвы экстрасенсов" за подсказку телепату

На канале ТНТ сообщили об отстранении от эфира бессменного ведущего "Битвы экстрасенсов" иллюзиониста Сергея Сафронова за подсказку одному из участников шоу на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:13

2020-11-26T14:13

2020-11-26T16:55

шоубиз

"битва экстрасенсов"

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156172/29/1561722931_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f06a6b654cf77cd5667e8091ab2f505a.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На канале ТНТ сообщили об отстранении от эфира бессменного ведущего "Битвы экстрасенсов" иллюзиониста Сергея Сафронова за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях.Об этом говорится в официальном комментарии телеканала изданию StarHit. Представители ТНТ отмечают, что за 13 лет существования шоу "команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов".Что касается Сафронова, то он, как говорится в комментарии телеканала, пытался "обмануть коллектив проекта", "дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях".Однако это ему не помогло: в дальнейшем в основной состав 21-го сезона он не попал, сообщили представители ТНТ.Скандал разразился после того, как одна из участниц шоу Алина Вердиш разместила на YouTube ролик, в котором рассказала, что Сафронов помогал проходить испытания за деньги.По ее словам, суммы исчислялись сотнями тысяч. Вердиш сообщает, что записала "три разоблачающих ролика, но информации гораздо больше".В пресс-службе телеканала, однако, заверяют, что съемки этого мистического шоу "ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели". Сам Сафронов после новости об отстранении его от эфира в комментарии изданию Teleprogramma.pro заявил, что "это все хайп". "Давайте пока оставим без комментариев. Пусть суд разберется с этим вопросом", – сказал телеведущий.

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564940117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"битва экстрасенсов", знаменитости, звезды