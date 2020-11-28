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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201128/razminirovanie-1586749444.html
Саперы рассказали, сколько может продлиться разминирование в Карабахе
Саперы рассказали, сколько может продлиться разминирование в Карабахе
Около 15 лет может понадобиться для очистки территории непризнанной Нагорно–Карабахской республики от взрывоопасных предметов, которые остались после активной... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:32
2020-11-28T14:32
ситуация в нагорном карабахе
обсе
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 ноя – РИА Новости. Около 15 лет может понадобиться для очистки территории непризнанной Нагорно–Карабахской республики от взрывоопасных предметов, которые остались после активной фазы конфликта, заявил журналистам директор центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян.По его словам, в числе опасных находок танковые и артиллерийские снаряды, ручные гранаты, выстрелы от гранатометов и кассетные боеприпасы.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201128/krabakh-1586483194.html
нагорно-карабахская республика
сша
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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
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обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Саперы рассказали, сколько может продлиться разминирование в Карабахе

14:32 28.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкВоенные саперы проверяют наличие взрывоопасных предметов на территории Ново-Иерусалимского монастыря
Военные саперы проверяют наличие взрывоопасных предметов на территории Ново-Иерусалимского монастыря - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Андрей Катаев
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 ноя – РИА Новости. Около 15 лет может понадобиться для очистки территории непризнанной Нагорно–Карабахской республики от взрывоопасных предметов, которые остались после активной фазы конфликта, заявил журналистам директор центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян.

"Я в этой специальности работаю 20 лет, по моим подсчетам, где-то лет 15 еще понадобится, чтобы все найти, разминировать, очистить территорию Карабаха от взрывоопасных предметов. Это все мы будем находить не только в городах, мы пойдем дальше в села. Работы много",- сказал Месропян.

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По его словам, в числе опасных находок танковые и артиллерийские снаряды, ручные гранаты, выстрелы от гранатометов и кассетные боеприпасы.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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