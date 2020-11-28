https://ria.ru/20201128/putin-1586791356.html

Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"

Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T22:22

2020-11-28T22:22

2020-11-29T01:53

россия

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владимир путин

москва

сочи

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте.Ранее в СМИ сообщили, что у российского президента якобы есть "знакомая" по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи. Песков тогда назвал статью малоубедительной, относящейся к эпистолярному жанру и "провокационной желтизне".Позже также появился материал о том, что яхта Кривоногих якобы ходит с эскортом ВМФ.Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве. РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка в 2020 году.

https://ria.ru/20201125/krivonogikh-1586240890.html

россия

москва

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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, сочи, санкт-петербург, общество