Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"
22:22 28.11.2020 (обновлено: 01:53 29.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте.
Ранее в СМИ сообщили, что у российского президента якобы есть "знакомая" по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи. Песков тогда назвал статью малоубедительной, относящейся к эпистолярному жанру и "провокационной желтизне".
Позже также появился материал о том, что яхта Кривоногих якобы ходит с эскортом ВМФ.
"В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьезные проекты, а когда это полная туфта - это туфта... это действительно такая несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая", - сказал Песков журналистам на открытии ГУМ-катка. Он также считает, что поводов для каких-либо проверок нет.
Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве. РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка в 2020 году.