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Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"
Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T22:22
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россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
сочи
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте.Ранее в СМИ сообщили, что у российского президента якобы есть "знакомая" по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи. Песков тогда назвал статью малоубедительной, относящейся к эпистолярному жанру и "провокационной желтизне".Позже также появился материал о том, что яхта Кривоногих якобы ходит с эскортом ВМФ.Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве. РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка в 2020 году.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, сочи, санкт-петербург, общество

Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"

22:22 28.11.2020 (обновлено: 01:53 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте.
Ранее в СМИ сообщили, что у российского президента якобы есть "знакомая" по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи. Песков тогда назвал статью малоубедительной, относящейся к эпистолярному жанру и "провокационной желтизне".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:51
Песков прокомментировал сообщения о состоятельной "знакомой" Путина
Позже также появился материал о том, что яхта Кривоногих якобы ходит с эскортом ВМФ.

"В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьезные проекты, а когда это полная туфта - это туфта... это действительно такая несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая", - сказал Песков журналистам на открытии ГУМ-катка. Он также считает, что поводов для каких-либо проверок нет.

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве. РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка в 2020 году.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСочиСанкт-ПетербургОбщество
 
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