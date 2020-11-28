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Российские военные уничтожили 104 взрывоопасных предмета за сутки

Российские военные уничтожили 104 взрывоопасных предмета за сутки

Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 104 взрывоопасных предмета, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T18:02

2020-11-28T18:02

2020-11-28T18:02

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 104 взрывоопасных предмета, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 гектара территории, пять с половиной километров дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов.Кроме того, на базе фельдшерского пункта в Лусадзоре российскими военными медиками оказана квалифицированная медицинская помощь 65 местным жителям."При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами", - отмечается в сообщении.

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, в мире