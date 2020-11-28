Российские военные уничтожили 104 взрывоопасных предмета за сутки
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСапер Вооруженных сил РФ проводит гуманитарное разминирование местности в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 104 взрывоопасных предмета, сообщает Минобороны РФ.
"Военнослужащими российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 километра автодорог, 5,9 гектара местности в городе Степанакерте. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 гектара территории, пять с половиной километров дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов.
"За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2115 человек", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на базе фельдшерского пункта в Лусадзоре российскими военными медиками оказана квалифицированная медицинская помощь 65 местным жителям.
"При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами", - отмечается в сообщении.