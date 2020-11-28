В Ереване проведут аналог "Бессмертного полка" с фото пропавших военных
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Шествие наподобие "Бессмертного полка" планируется провести в Ереване с фотографиями военных, без вести пропавших во время боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил на акции деятелей культуры в армянской столице кинопродюсер Армен Григорян.
"Есть идея провести шествие наподобие "Бессмертного полка". Завтра в 12.00 (11.00 мск - ред.) мы соберемся на площади Свободы и пройдем шествием к зарубежным посольствам с фотографиями без вести пропавших, не вернувшихся с войны воинов", - сказал Григорян.
По его словам, не исключено, что акции продолжатся в понедельник и в последующие дни.
Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в искусственном затягивании процесса обмена пленными и телами погибших в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.