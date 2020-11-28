https://ria.ru/20201128/polk-1586752140.html

В Ереване проведут аналог "Бессмертного полка" с фото пропавших военных

В Ереване проведут аналог "Бессмертного полка" с фото пропавших военных

Шествие наподобие "Бессмертного полка" планируется провести в Ереване с фотографиями военных, без вести пропавших во время боевых действий в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:56

2020-11-28T14:56

2020-11-28T14:56

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Шествие наподобие "Бессмертного полка" планируется провести в Ереване с фотографиями военных, без вести пропавших во время боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил на акции деятелей культуры в армянской столице кинопродюсер Армен Григорян.По его словам, не исключено, что акции продолжатся в понедельник и в последующие дни.Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в искусственном затягивании процесса обмена пленными и телами погибших в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201114/grigoryan-1584633249.html

азербайджан

армения

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Полиция с силой оттеснила митингующих с проезжей части во время акции протеста в Ереване Полиция с силой оттеснила митингующих с проезжей части во время акции протеста в Ереване. 2020-11-28T14:56 true PT1M00S

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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире