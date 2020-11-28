В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:11 28.11.2020 (обновлено: 16:28 28.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе
БАКУ, 28 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе погибли четыре человека.
Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели пятерых человек.
"Двадцать восьмого ноября в 15.20 (14.20 мск) граждане Азербайджанской Республики Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу и Адильзаде Зибейда Шакир гызы погибли на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки "Toyota" (90-BL-558)", - сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.