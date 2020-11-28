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В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине

В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине

Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе погибли четыре человека. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:11

2020-11-28T16:11

2020-11-28T16:28

ситуация в нагорном карабахе

генпрокуратура азербайджана

физулинский район

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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БАКУ, 28 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе погибли четыре человека.Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели пятерых человек.Уточняется, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.

физулинский район

нагорный карабах

азербайджан

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