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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201128/podryv-1586757965.html
В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе погибли четыре человека. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:11
2020-11-28T16:28
ситуация в нагорном карабахе
генпрокуратура азербайджана
физулинский район
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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БАКУ, 28 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе погибли четыре человека.Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели пятерых человек.Уточняется, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.
физулинский район
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РИА Новости
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Саперы ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта
Саперы российской миротворческой миссии ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта. Кадры с места обнаружения припасов.
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генпрокуратура азербайджана, физулинский район, нагорный карабах, азербайджан, в мире

В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине

16:11 28.11.2020 (обновлено: 16:28 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАКУ, 28 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе погибли четыре человека.
Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели пятерых человек.
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"Двадцать восьмого ноября в 15.20 (14.20 мск) граждане Азербайджанской Республики Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу и Адильзаде Зибейда Шакир гызы погибли на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки "Toyota" (90-BL-558)", - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеГенпрокуратура АзербайджанаФизулинский районНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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