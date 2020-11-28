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Сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Энгельса
Сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Энгельса
Активисты и сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Фридриху Энгельсу в Москве в честь 200-летия со дня его рождения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:07
2020-11-28T12:07
2020-11-28T12:07
дмитрий новиков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Активисты и сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Фридриху Энгельсу в Москве в честь 200-летия со дня его рождения, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в субботу в сквере у площади Пречистенских ворот."Сегодня отмечается 200 лет со дня рождения ближайшего друга Карла Маркса, его соратника, единомышленника и соавтора Фридриха Энгельса, поэтому мы здесь, мы пришли поклониться памяти этой великой личности... Энгельс был гениальным мыслителем... Я думаю, что дату, связанную с 200-летием со дня рождения Энгельса, будут сегодня вспоминать по всему миру, а такие акции под эгидой КПРФ пройдут по всей стране", - сказал зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.Двести лет назад родился немецкий мыслитель, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс (1820-1895). Он был старшим из девяти детей текстильного фабриканта Фридриха Энгельса-старшего. Энгельс стал соавтором "Манифеста Коммунистической партии", написал книгу "Анти-Дюринг", где всесторонне были изложены три составные части марксизма: диалектический и исторический материализм, политическая экономия и теория научного коммунизма.В 1884 году был опубликован его труд "Происхождение семьи, частной собственности и государства", в котором рассматривались основные проблемы первобытной истории, анализировался процесс разложения родового общества, становления частной собственности, классов и государства. После смерти Карла Маркса Энгельс принялся за издание томов "Капитала", составив из черновых рукописей Маркса окончательный текст.
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дмитрий новиков, карл маркс, кпрф, госдума рф, энгельс, фридрих энгельс, общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Активисты и сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Фридриху Энгельсу
в Москве в честь 200-летия со дня его рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в субботу в сквере у площади Пречистенских ворот.
"Сегодня отмечается 200 лет со дня рождения ближайшего друга Карла Маркса
, его соратника, единомышленника и соавтора Фридриха Энгельса, поэтому мы здесь, мы пришли поклониться памяти этой великой личности... Энгельс
был гениальным мыслителем... Я думаю, что дату, связанную с 200-летием со дня рождения Энгельса, будут сегодня вспоминать по всему миру, а такие акции под эгидой КПРФ пройдут по всей стране", - сказал зампредседателя ЦК КПРФ
, депутат Госдумы Дмитрий Новиков
.
Двести лет назад родился немецкий мыслитель, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс (1820-1895). Он был старшим из девяти детей текстильного фабриканта Фридриха Энгельса-старшего. Энгельс стал соавтором "Манифеста Коммунистической партии", написал книгу "Анти-Дюринг", где всесторонне были изложены три составные части марксизма: диалектический и исторический материализм, политическая экономия и теория научного коммунизма.
В 1884 году был опубликован его труд "Происхождение семьи, частной собственности и государства", в котором рассматривались основные проблемы первобытной истории, анализировался процесс разложения родового общества, становления частной собственности, классов и государства. После смерти Карла Маркса Энгельс принялся за издание томов "Капитала", составив из черновых рукописей Маркса окончательный текст.