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https://ria.ru/20201128/otdykh-1586588197.html
Названы самые выгодные постновогодние направления по России
Названы самые выгодные постновогодние направления по России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил шесть самых выгодных по ценам постновогодних направлений 2021 года, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.11.2020
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2020-11-28T12:12
туризм
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил шесть самых выгодных по ценам постновогодних направлений 2021 года, сообщает Tvil.ru. Для формирования рейтинга было исследовано 720 броней с датой заезда с 11 по 20 января 2021 года.В список вошли Углич, Банное, Алушта, Калуга, Севастополь и Сочи.Так как на новогодних каникулах ожидается ажиотаж, и будет сложно соблюдать социальную дистанцию, многие туристы уже бронируют жилье с 11 января по 20 января. А с 9 января цены гораздо ниже, чем в праздники. Можно найти вариант размещения на 30-50 процентов дешевле. Услуги, которые чаще всего запрашивают на эти даты — это высокоскоростной wi-fi, баня и сауна, мангал и собственная кухня. Многие будут совмещать удаленную работу с отдыхом.
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Названы самые выгодные постновогодние направления по России

12:12 28.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКупола Спасо-Преображенского собора в Угличе. На дальнем плане - Угличская гидроэлектростанция (ГЭС)
Купола Спасо-Преображенского собора в Угличе. На дальнем плане - Угличская гидроэлектростанция (ГЭС) - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил шесть самых выгодных по ценам постновогодних направлений 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Для формирования рейтинга было исследовано 720 броней с датой заезда с 11 по 20 января 2021 года.
В список вошли Углич, Банное, Алушта, Калуга, Севастополь и Сочи.
Так как на новогодних каникулах ожидается ажиотаж, и будет сложно соблюдать социальную дистанцию, многие туристы уже бронируют жилье с 11 января по 20 января.
А с 9 января цены гораздо ниже, чем в праздники. Можно найти вариант размещения на 30-50 процентов дешевле.
Услуги, которые чаще всего запрашивают на эти даты — это высокоскоростной wi-fi, баня и сауна, мангал и собственная кухня. Многие будут совмещать удаленную работу с отдыхом.
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