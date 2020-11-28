https://ria.ru/20201128/otdykh-1586588197.html
Названы самые выгодные постновогодние направления по России
Названы самые выгодные постновогодние направления по России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил шесть самых выгодных по ценам постновогодних направлений 2021 года, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:12
2020-11-28T12:12
2020-11-28T12:12
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил шесть самых выгодных по ценам постновогодних направлений 2021 года, сообщает Tvil.ru. Для формирования рейтинга было исследовано 720 броней с датой заезда с 11 по 20 января 2021 года.В список вошли Углич, Банное, Алушта, Калуга, Севастополь и Сочи.Так как на новогодних каникулах ожидается ажиотаж, и будет сложно соблюдать социальную дистанцию, многие туристы уже бронируют жилье с 11 января по 20 января. А с 9 января цены гораздо ниже, чем в праздники. Можно найти вариант размещения на 30-50 процентов дешевле. Услуги, которые чаще всего запрашивают на эти даты — это высокоскоростной wi-fi, баня и сауна, мангал и собственная кухня. Многие будут совмещать удаленную работу с отдыхом.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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куда поехать, куда поехать в выходные, отели, цены, маршруты, туристы, алушта, новости - туризм, калуга, сочи, севастополь, углич, отдых
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил шесть самых выгодных по ценам постновогодних направлений 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Для формирования рейтинга было исследовано 720 броней с датой заезда с 11 по 20 января 2021 года.
В список вошли Углич, Банное, Алушта, Калуга, Севастополь и Сочи.
Так как на новогодних каникулах ожидается ажиотаж, и будет сложно соблюдать социальную дистанцию, многие туристы уже бронируют жилье с 11 января по 20 января.
А с 9 января цены гораздо ниже, чем в праздники. Можно найти вариант размещения на 30-50 процентов дешевле.
Услуги, которые чаще всего запрашивают на эти даты — это высокоскоростной wi-fi, баня и сауна, мангал и собственная кухня. Многие будут совмещать удаленную работу с отдыхом.