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Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:40

2020-11-28T12:40

2020-11-28T16:33

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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ВОЛГОГРАД, 28 ноя — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.В пресс-службе областного главка Следственного комитета уточнили, что женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с десяти вечера до десяти утра. О том, что против сестры в Мелконяна и ее супруга возбудили уголовные дела, стало известно накануне. Женщину подозревают в подстрекательстве, мужчину — в том, что он был готов присоединиться к избиению. Им грозит до 12 и 15 лет лишения свободы соответственно.Инцидент произошел в Волгограде в конце октября. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и отправили под арест, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.Муж сестры Мелкояна вместе с ним встречал Гребенюка у банка. Но, по данным СК, в драке он не участвовал, поэтому его подозревают только в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал его на два месяца.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия