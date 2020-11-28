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Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения
Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения
Суд избрал меру пресечения сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:40
2020-11-28T16:33
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.В пресс-службе областного главка Следственного комитета уточнили, что женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с десяти вечера до десяти утра. О том, что против сестры в Мелконяна и ее супруга возбудили уголовные дела, стало известно накануне. Женщину подозревают в подстрекательстве, мужчину — в том, что он был готов присоединиться к избиению. Им грозит до 12 и 15 лет лишения свободы соответственно.Инцидент произошел в Волгограде в конце октября. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и отправили под арест, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.Муж сестры Мелкояна вместе с ним встречал Гребенюка у банка. Но, по данным СК, в драке он не участвовал, поэтому его подозревают только в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал его на два месяца.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

12:40 28.11.2020 (обновлено: 16:33 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
Стихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, принимая во внимание, что у нее двое маленьких детей", — пояснила она.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета уточнили, что женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с десяти вечера до десяти утра.
О том, что против сестры в Мелконяна и ее супруга возбудили уголовные дела, стало известно накануне. Женщину подозревают в подстрекательстве, мужчину — в том, что он был готов присоединиться к избиению. Им грозит до 12 и 15 лет лишения свободы соответственно.
Инцидент произошел в Волгограде в конце октября. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и отправили под арест, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
Муж сестры Мелкояна вместе с ним встречал Гребенюка у банка. Но, по данным СК, в драке он не участвовал, поэтому его подозревают только в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал его на два месяца.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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