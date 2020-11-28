https://ria.ru/20201128/lysina-1586709484.html

Назван способ предотвратить появление лысины

Назван способ предотвратить появление лысины

Для нормального роста волос чаще всего не хватает витамина B12, об этом сообщает Express со ссылкой на британского трихолога Филиппа Кингсли. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T01:05

2020-11-28T01:05

2020-11-28T09:24

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для нормального роста волос чаще всего не хватает витамина B12, об этом сообщает Express со ссылкой на британского трихолога Филиппа Кингсли.В частности, этот витамин помогает образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликулы, отметил специалист. В случае недостатка в организме витамина B12 волосы недополучают кислород, перестают нормально расти и начинают выпадать.Восполнить дефицит витамина можно как с помощью специальных добавок, так и продуктов. Хорошими источниками витамина B12 для человека являются говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Тем не менее при кулинарном приготовлении мяса (за исключением вакуумной обработки) значительное количество витамина разрушаетсяРанее диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос.По его словам, особую пользу в себе несет авокадо.Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ — ценный источник бета-каротина и способен ускорить рост волос.

https://ria.ru/20200605/1572537036.html

https://ria.ru/20200518/1571621148.html

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