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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586727403.html
В России выявили 27 100 новых случаев коронавируса
В России выявили 27 100 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:32
2020-11-28T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Это несколько меньше, чем днем ранее, когда зафиксировали рекордный показатель — 27 543 случая. Темпы прироста за сутки снизились до 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 242 633.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7320 (почти на 600 меньше, чем рекордные 7918 человек накануне). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3695 случаев, в Подмосковье — 1065, в Нижегородской области — 464, в Карелии — 399, в Свердловской области — 390, в Архангельской — 367, в Воронежской — 344, в Красноярском крае — 333, в Хабаровском — 331. Меньше всего новых случаев на Чукотке (десять) и в Ненецком автономном округе (два).При этом более 20 процентов инфицированных (5724 человека) переносят заболевание без симптомов.Умерли за минувшие сутки 510 человек, общее число летальных исходов составляет 39 068. Выписались из больниц за сутки рекордные 27 296 человек, а всего с начала эпидемии выздоровели 1 739 470 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом приближается к 61 миллиону, 1,42 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 12,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России выявили 27 100 новых случаев коронавируса

10:32 28.11.2020 (обновлено: 11:43 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя
Медицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Это несколько меньше, чем днем ранее, когда зафиксировали рекордный показатель — 27 543 случая. Темпы прироста за сутки снизились до 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 242 633.
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7320 (почти на 600 меньше, чем рекордные 7918 человек накануне). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3695 случаев, в Подмосковье — 1065, в Нижегородской области — 464, в Карелии — 399, в Свердловской области — 390, в Архангельской — 367, в Воронежской — 344, в Красноярском крае — 333, в Хабаровском — 331. Меньше всего новых случаев на Чукотке (десять) и в Ненецком автономном округе (два).
При этом более 20 процентов инфицированных (5724 человека) переносят заболевание без симптомов.
Умерли за минувшие сутки 510 человек, общее число летальных исходов составляет 39 068.
Выписались из больниц за сутки рекордные 27 296 человек, а всего с начала эпидемии выздоровели 1 739 470 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом приближается к 61 миллиону, 1,42 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 12,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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