https://ria.ru/20201128/kitay-1586751789.html

Глава Китая на ЭКСПО рассказал о перспективах сотрудничества с АСЕАН

Глава Китая на ЭКСПО рассказал о перспективах сотрудничества с АСЕАН

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в пятницу по видеосвязи на церемонии открытия 17-й ЭКСПО Китай-АСЕАН и коммерческо-инвестиционного саммита Китай-АСЕАН,... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:54

2020-11-28T14:54

2020-11-28T14:54

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в пятницу по видеосвязи на церемонии открытия 17-й ЭКСПО Китай-АСЕАН и коммерческо-инвестиционного саммита Китай-АСЕАН, которая проходит с 27 по 30 ноября в городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.Согласно плану ЭКСПО Китай-АСЕАН должна была состояться в сентябре текущего года, но из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесли на ноябрь.В этом году ЭКСПО проходит в совмещенном формате оффлайн и онлайн. Выставочная площадь и число выставочных стендов ЭКСПО составляют 104 тысяч квадратных метров и 5400 соответственно. Более 1500 отечественных и зарубежных предприятий принимают участие в этом четырехдневном мероприятии по видеосвязи, сообщили его организаторы.Стоит отметить, что мероприятие проводится спустя 10 лет после того, как была создана зона свободной торговли Китай-АСЕАН. Этот период часто называют "золотым десятилетием" развития торгово-экономических отношений сторон. Торговля Китая со странами АСЕАН за первые три квартала года достигла 481,8 миллиарда долларов, составив 1/7 от общего объема внешней торговли Китая. Рост составил 5% в годовом выражении. АСЕАН стала крупнейшим торговым партнером Китая.ЭКСПО Китай-АСЕАН, которая впервые состоялась в 2004 году, является важной платформой для развития торговых и двусторонних отношений между Китаем и АСЕАН. В этом году это 17-я по счету выставка.Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия, отметил, что спустя 7 лет после того, как он выдвинул инициативу совместного построения Китаем и странами АСЕАН морского Шелкового пути 21-го века и сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН, "отношения Китая и АСЕАН превратились в наиболее успешную и динамичную модель сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стали образцом построения сообщества единой судьбы человечества". Он сказал, что Китай готов совместно с АСЕАН прилагать усилия для продвижения сотрудничества в различных сферах, а также для сохранения благоприятных тенденций процветания и развития в этом регионе.Что касается необходимости углубления сотрудничества в сфере цифровой экономики, то Си Цзиньпин заявил, что Китай и АСЕАН должны создавать больше возможностей для сотрудничества в таких сферах, как строительство "умных" городов, сети 5G, искусственный интеллект, электронная коммерция, большие данные, блокчейн и телемедицина, а также усилить защиту безопасности данных и активизировать обмены и координацию по разработке политических установок. Он заверил, что Китай будет работать вместе с АСЕАН над созданием "информационной гавани" Китай-АСЕАН, чтобы содействовать взаимосвязанности инфраструктур цифровых технологий и построению цифрового Шелкового пути.Сторонам необходимо укреплять сотрудничество в борьбе с COVID-19 и наращивать потенциал в области общественного здравоохранения, отметил Си Цзиньпин. По его словам, Китай готов работать вместе с АСЕАН для укрепления политического диалога и совершенствования режима сотрудничества в области общественного здравоохранения, а также для сдерживания распространения COVID-19. Вместе с этим, Китай намерен расширять совместное использование соответствующей информации с АСЕАН, усиливать взаимодействие с ним по разработке, производству и применению вакцин. После выпуска и распространения вакцин от COVID-19, Китай будет учитывать потребности стран АСЕАН, заверил Си Цзиньпин.Си Цзиньпин также отметил, что Китай будет неуклонно углублять реформы и открытость и формировать новую архитектонику развития, в ходе которого страны-члены АСЕАН и разные страны мира получат взаимную выгоду. Глава КНР назвал перспективы сотрудничества Китая и АСЕАН прекрасными.

https://ria.ru/20200911/asean-1577087691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201115/1584713642.html

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