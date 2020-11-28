https://ria.ru/20201128/invalid-1586650695.html

Без ног, с одной рукой: инвалида посадили в тюрьму за куст конопли

Без ног, с одной рукой: инвалида посадили в тюрьму за куст конопли

В Подмосковье в СИЗО находится 47-летний инвалид Александр Шевцов. Его там обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). У Шевцова ампутированы... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:12

инвалидность

онк

татьяна москалькова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Даниил Ломакин. В Подмосковье в СИЗО находится 47-летний инвалид Александр Шевцов. Его там обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). У Шевцова ампутированы обе ноги, фактически не действует одна рука, у него контузия, гепатит С, фантомные боли. Для человека с такими травмами и диагнозами в изоляторе ничего не предусмотрено. Однако медицинская комиссия пришла к выводу, что состояние здоровья позволяет ему оставаться за решеткой, а осужденный не нуждается в постоянной посторонней помощи. Правозащитники намерены разобраться, должен ли приговоренный к четырем годам колонии за кусты конопли на участке дома отбывать наказание в местах лишения свободы. Последние полтора месяца Александр Шевцов сидит в следственном изоляторе № 2 в городе Волоколамске. Сидит — во всех смыслах слова. У Шевцова нет обеих ног, из-за чего он фактически прикован к тюремным нарам. Подняться и пересесть в инвалидное кресло не может: рабочая рука только одна, а во второй нет локтевого сустава и полностью отсутствует чувствительность.Помогают только два сокамерника.В баню тоже транспортируют на руках, а точнее — на спине. Шевцов обхватывает сокамерника за шею здоровой рукой. Главное — не сорваться при спуске по крутой лестнице с третьего этажа на первый. Моется он в тазу для замачивания белья.На этом энтузиазм соседей Шевцова заканчивается. За полтора месяца в СИЗО его выводили на прогулку всего раз — в самом начале. Видимо, эксперимент не удался, и с тех пор не гуляет вся камера.Примечательно, что сотрудники СИЗО заставляют при этом Шевцова дежурить. Правила внутреннего распорядка требуют от дежурного мыть полы и бачок для питьевой воды, чистить санузел, получать и сдавать посуду для всей камеры, подметать прогулочный двор."Понятно, что все это я не могу, но регулярно расписываюсь в журнале дежурных", — говорит он. Расписывается левой рукой — правой не удержит даже карандаш.Два куста — на четыре годаТравмы и увечья Шевцов получил весной прошлого года в Донбассе.Несколько недель Шевцов провел в больнице. Выписавшись, добрался домой — в Солнечногорский район Подмосковья."Тут-то и начались проблемы, — говорит он. — Соседи и знакомые сказали, что меня искали органы. Я отправился в полицию с адвокатом. Выяснилось, что в 2017 году мне заочно изменили условный срок на реальный".Согласно материалам дела, Шевцова осудили еще в 2013-м за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России). Приговорили к четырем годам колонии условно.В итоге поход в полицию закончился для Шевцова задержанием и отправкой в ноябре 2019-го в исправительное учреждение в Брянской области.Условия в колонии, по словам мужчины, были лучше, чем в СИЗО: он жил в санчасти со специальным оборудованием, за ним присматривали два санитара.Вернулся за добавкойПриговор вынесли через несколько дней после перевода в СИЗО. Уже около месяца Шевцов ждет этапирования обратно в колонию."Сколько еще сидеть в нечеловеческих условиях — администрация не говорит, хотя я регулярно спрашиваю", — отмечает он.Почти здоровЛюдей с ампутированными конечностями нельзя содержать в СИЗО — об этом говорится в постановлении правительства России № 3 ("О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений").Однако во ФСИН считают: поскольку Шевцов уже в статусе осужденного, то к нему следует применять другое постановление — № 54, которое содержит перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.Медицинское заключение (есть в распоряжении РИА Новости) о том, что мужчина может отбывать наказание, вынесли только в июле 2020 года — к тому времени он уже полгода был в колонии. Комиссия пришла к выводу, что осужденный способен обходиться без постоянной посторонней помощи, а полученное им увечье ног отсутствует в перечне. О проблемах с рукой в заключении сказано, что "выраженных нарушений не выявлено", несмотря на застарелый оскольчатый перелом локтевого отростка и головки лучевой кости предплечья.Шевцов утверждает, что комиссия его не осматривала и заключение подготовили заочно — "отсюда такие странные выводы по поводу руки и остального".Примечательно и то, что медицинская карта, которую завели сразу после ареста, почти пуста. Решение врачебной комиссии, справки об инвалидности, эпикриз и пара записей об осмотре — вот и все, что нашли там члены ОНК.Лечения инвалид, по его словам, не получает, хотя ему нужна замена локтевого сустава, профилактика мышечной дистрофии и реампутация — кость правой культи вышла наружу, пробив ткани.По его словам, он требовал обеспечить надлежащее содержание и обращался с письменными заявлениями в спецпрокуратуру, но ответа не получил.Не жил на свободеШевцов признается, что хочет выйти раньше, чем через три года, которые должен отсидеть.Ситуацию взяли на контроль правозащитники. ОНК Московской области готовит обращения во ФСИН, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в Минюст, Генпрокуратуру и руководству исправительной колонии в Брянской области.

https://ria.ru/20201112/invalid-1584087999.html

https://ria.ru/20200830/avariya-1576432789.html

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577706678.html

https://ria.ru/20201031/vorovstvo-1582301767.html

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

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инвалидность, онк, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, солнечногорский район, московская область (подмосковье)