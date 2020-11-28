https://ria.ru/20201128/fizik-1586737967.html

В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана

В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана

В убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть заинтересованы разные силы, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:30

2020-11-28T12:30

2020-11-28T12:30

убийство иранского физика-ядерщика

владимир сажин

средний восток

дональд трамп

российская академия наук

джо байден

иран

сша

израиль

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть заинтересованы разные силы, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин.Он отметил, что в стране сейчас сложная экономическая и политическая сутация.Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп во время последних недель пребывания на этом посту делает все возможное, чтобы администрации Джо Байдена в будущем было труднее проводить свою политику в отношении Ирана."Конечно, можно говорить, что это каким-то образом связано, но это все идет внатяжку. Есть силы за границей Ирана, которые не хотят развития ядерного потенциала Ирана", — пояснил востоковед. Он также напомнил, что ранее "была очень мощная израильская атака на иранские ядерные объекты".Накануне вечером появилась информация о покушении руководителя организации исследований и инноваций при иранском Минобороны Мохсена Фахризаде. Нападение на ученого произошло в городе Абсард, где автомобиль с Фахризаде проезжал по одной из площадей, а рядом взорвался Nissan. После этого началась стрельба. Ученый был тяжело ранен, его доставили в больницу, где он и скончался.Иран обвинил Израиль в причастности к убийству ученого. Советник верховного лидера Ирана Хосей Бехган заявил, что "мы обрушимся молнией на убийц мученика".

https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586700082.html

https://ria.ru/20201128/vozmezdie-1586716578.html

средний восток

иран

сша

израиль

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убийство иранского физика-ядерщика, владимир сажин, средний восток, дональд трамп, российская академия наук, джо байден, иран, сша, израиль, в мире