В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть заинтересованы разные силы, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин.
Он отметил, что в стране сейчас сложная экономическая и политическая сутация.
"И вокруг Ирана тоже. <…> В Иране есть оппозиционные силы, которые борются с режимом, правда, они все работают в подполье", — напомнил в Сажин в беседе с "Говорит Москва", в то же время отметив, что официальной оппозиции, которая могла бы устроить это, нет.
Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп во время последних недель пребывания на этом посту делает все возможное, чтобы администрации Джо Байдена в будущем было труднее проводить свою политику в отношении Ирана.
"Конечно, можно говорить, что это каким-то образом связано, но это все идет внатяжку. Есть силы за границей Ирана, которые не хотят развития ядерного потенциала Ирана", — пояснил востоковед. Он также напомнил, что ранее "была очень мощная израильская атака на иранские ядерные объекты".
Накануне вечером появилась информация о покушении руководителя организации исследований и инноваций при иранском Минобороны Мохсена Фахризаде. Нападение на ученого произошло в городе Абсард, где автомобиль с Фахризаде проезжал по одной из площадей, а рядом взорвался Nissan. После этого началась стрельба. Ученый был тяжело ранен, его доставили в больницу, где он и скончался.
Иран обвинил Израиль в причастности к убийству ученого. Советник верховного лидера Ирана Хосей Бехган заявил, что "мы обрушимся молнией на убийц мученика".