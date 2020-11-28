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Суд арестовал родственника обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате
Суд арестовал родственника обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате
Суд арестовал на два месяца родственника Арсена Мелконяна - обвиняемого в убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:20
2020-11-28T13:20
2020-11-28T13:20
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца родственника Арсена Мелконяна - обвиняемого в убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чате, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Прогремевшая на всю страну история началась в конце октября: по данным следствия, после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна же задержали и поместили в СИЗО.СК возбудил уголовные дела также и в отношении его сестры и ее мужа, который "встречал" Гребенюка у банка вместе с Мелконяном. Он подозревается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (покушение – поскольку он, по данным СК РФ, в драке не участвовал), она – в подстрекательстве. В пятницу их задержали.Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для его жены до 24 января.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия